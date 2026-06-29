Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Test du TCS : quel organisateur de coffre choisir pour plus d'ordre et de sécurité ?

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Pour maintenir l'ordre dans le coffre et éviter que les objets transportés ne se déplacent pendant la conduite, de nombreux automobilistes utilisent des organisateurs de coffre. Le TCS a examiné huit modèles disponibles sur le marché suisse lors d'un test comparatif. Les résultats montrent que les différences sont particulièrement marquées en matière de stabilité, de qualité de fabrication et de fonctionnalité, alors que le prix ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable de qualité.

Lorsque des courses, des outils ou des bagages sont transportés dans le coffre, les objets non fixés peuvent rapidement devenir gênants et, dans certaines situations, représenter un risque. Le TCS a donc évalué huit organisateurs de coffre selon plusieurs critères. La stabilité, la qualité de fabrication, la fonctionnalité, la maniabilité et le rapport qualité-prix ont été pris en compte. Les produits ont été testés à vide et en charge, dans des conditions identiques.

Le gagnant du test : stable et bien pensé

Le test mené par les experts du TCS a montré que les organisateurs les plus performants sont avant tout ceux qui conservent leur forme lorsqu'ils sont chargés et qui maintiennent efficacement leur contenu en place. Le K KNODEL se distingue comme le vainqueur du test et obtient la mention "Excellent". Il a convaincu par sa structure robuste, ses parois renforcées et son agencement intérieur bien pensé. Avec un prix d'environ 30 francs, il figure également parmi les modèles les plus abordables du comparatif.

Le FORTEM, qui obtient lui aussi la mention "Excellent", termine de peu à la deuxième place du classement. Proposé à environ 50 francs, il s'est distingué par sa construction solide, son fond antidérapant et sa fonction isotherme intégrée, particulièrement utile pour le transport de courses ou de boissons.

Les modèles Monzana, Drive Auto Products, Oasser, Novistore Car Stick et HELDENWERK obtiennent la mention "Très recommandé". Ils offrent de bonnes performances générales tout en répondant à des besoins différents. Le Monzana se distingue par sa capacité de chargement et son bon rapport qualité-prix, tandis que le Drive Auto Products séduit surtout par sa facilité d'utilisation et sa flexibilité au quotidien.

Les produits les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs

Le test met également en évidence que des prix élevés ne constituent pas à eux seuls une garantie de bonnes performances. L'Achilles Autobox, proposée à environ 63 francs, est le modèle le plus cher du comparatif, mais est le seul produit à obtenir la mention "Recommandé".

Les experts du TCS ont constaté que la qualité des matériaux, la rigidité de la structure et la stabilité sous charge jouent un rôle bien plus important que le prix d'achat. Les modèles les mieux classés se distinguent également par une meilleure impression de qualité dès la première utilisation et par une manipulation plus intuitive au quotidien.

Deux approches différentes du rangement

Le comparatif met également en évidence deux philosophies distinctes. Les organisateurs classiques misent sur des compartiments, des séparateurs et une structure rigide afin de créer un véritable espace de rangement dans le coffre. Cette approche est particulièrement adaptée aux familles ou aux personnes effectuant régulièrement des achats.

D'autres solutions privilégient en revanche la flexibilité. Le Novistore Car Stick, par exemple, ne propose pas d'espace de rangement supplémentaire mais permet de maintenir les objets directement dans le coffre grâce à un système de fixation. Cette solution minimaliste a obtenu la mention "Très recommandé" et peut constituer une alternative intéressante pour les automobilistes souhaitant conserver un coffre entièrement modulable.

Le test du TCS montre que le choix d'un organisateur de coffre dépend avant tout des besoins individuels. Les modèles robustes et bien compartimentés conviennent particulièrement aux familles et aux personnes transportant régulièrement des charges importantes. Les utilisateurs recherchant davantage de flexibilité ou disposant d'un espace limité trouveront également des solutions adaptées parmi les modèles testés.