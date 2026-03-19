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Comment éviter de nombreuses pollutions en Suisse chaque année?

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Lausanne (ots)

C'est une réalité qui demeure méconnue : en Suisse les grilles d'eaux claires ne sont pas forcément reliées à une station d'épuration. Des pollutions importantes en résultent, qui pourraient être évitées. Il est temps d'agir.

Lavages de véhicules ou de machines sur des surfaces non adaptées, rinçages de pinceaux ou de contenants, écoulement d'huiles, de peintures ou d'autres substances dans les grilles d'évacuation des eaux pluviales : ces gestes en apparence anodins ont des conséquences directes sur les cours d'eau et les lacs.

Face à ce constat, l'Association Suisse des Gardes-Pêche (ASGP) lance, ce 19 mars 2026, une nouvelle campagne nationale de prévention contre les pollutions des eaux intitulée :

" Sous chaque grille se cache une rivière "

Né il y a une quinzaine d'années, le slogan " Sous chaque grille se cache une rivière " symbolise une prise de conscience essentielle.

En 2026, l'ASGP renforce son message par une injonction qui se passe de commentaire :

NE JETEZ RIEN

Sous-entendu... rien à travers les grilles d'eaux claires.

Les pollutions issues de déversements ou d'écoulements à travers les grilles d'eaux claires peuvent en effet provoquer des atteintes graves et durables aux écosystèmes aquatiques. C'est toute la qualité de l'eau potable, et la vie de la flore et de la faune qui est mise en danger.

Après la sensibilisation, le temps de la mobilisation nationale est venu !

Grâce au soutien de partenaires associatifs, cantonaux et fédéraux, les 2110 communes suisses ont reçu une affiche de la campagne à placer de façon à mobiliser la population. Les écoles professionnelles des secteurs de la construction, de la viticulture, de l'agriculture, du paysagisme et du nettoyage ont également reçu

des informations spécifiques afin de compléter les enseignements liés aux risques de pollutions et aux bonnes pratiques professionnelles.

Des spots de prévention ont également été réalisés et seront diffusés sur les réseaux sociaux ainsi que dans les cinémas. Une série de podcasts sur les micropolluants est également disponible en français sur le site aquava.ch et sur les plateformes d'écoute.

Des campagnes d'affichages sont prévues tout au long du printemps dans plusieurs cantons. Tous ces éléments seront également relayés sur les réseaux sociaux.

Notre objectif est clair : réduire significativement les pollutions évitables et ancrer durablement les bons réflexes dans les comportements quotidiens et professionnels, afin de protéger l'EAU ce bien si précieux pour l'humanité.

Au-delà de la sensibilisation, l'Association Suisse des Gardes-Pêche rappelle que toute personne à l'origine d'une pollution peut faire l'objet d'une dénonciation pénale.