Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Crise au Moyen-Orient : Près de 1000 voyageurs suisses bloqués dans le monde

Vernier/Ostermundigen, le 28 février 2026 (ots)

Plus de 250 appels reçus depuis ce matin, 120 dossiers ouverts et plus de 400 membres du TCS actuellement bloqués dans 15 pays : le Touring Club Suisse (TCS) est fortement mobilisé à la suite des événements survenus ces dernières heures au Moyen-Orient. La fermeture de plusieurs espaces aériens et les importantes restrictions du trafic aérien ont entraîné l'annulation de nombreux vols internationaux. Selon une extrapolation du TCS, près de 1000 ressortissants suisses pourraient être touchés par la situation.

Les voyageurs concernés se trouvent dans 15 pays : Qatar, Émirats arabes unis, Inde, Sri Lanka, Maldives, Italie, Seychelles, Maurice, Zimbabwe, Thaïlande, Cambodge, Singapour, Indonésie, Philippines et Australie. Il s'agit principalement de personnes dont les vols ont été annulés en raison de ces fermetures d'espace aérien et qui se retrouvent temporairement bloquées à l'étranger sans possibilité de poursuivre leur voyage.

Un rôle de soutien

Le TCS intervient comme point de contact central, offrant écoute, orientation et accompagnement aux personnes concernées. En complément de l'action des compagnies aériennes, le TCS prend en charge les frais de première nécessité, les hébergements ainsi que l'organisation de la suite du voyage ou, si nécessaire, les mesures visant à assurer la mise en sécurité des voyageurs bloqués. Face à l'afflux d'appels, le TCS a renforcé ses équipes afin de pouvoir répondre au volume élevé de demandes.

Face à une situation évolutive, le TCS recommande aux voyageurs de faire preuve de patience, de suivre strictement les recommandations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), notamment en évitant de se rendre dans les zones à risque, et d'utiliser l'application Travel Safety du TCS afin de recevoir des informations actualisées sur la situation sécuritaire et les éventuelles perturbations dans leur pays de séjour.