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Addictions au travail : une nouvelle plateforme pour aider les PME à agir

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Lausanne (ots)

Addiction Suisse lance www.addiction-et-monde-du-travail.ch qui met à la disposition des entreprises de nouvelles ressources pour prévenir les addictions en milieu professionnel. La plateforme s'adresse en premier lieu aux employeurs, aux responsables RH, aux cadres et aux professionnel-le-s de la gestion de la santé en entreprise (GSE). Les employé-e-s y trouveront également des informations utiles, que ce soit pour mieux appréhender leur propre situation ou pour aborder le ou la collègue concerné-e.

L'objectif est de repérer précocement les consommations problématiques, de prévenir les addictions et de soutenir les collaborateur-rice·s afin de préserver leur santé et leur productivité. Le site internet addiction et monde du travail ne se limite pas à l'alcool ; il élargit la thématique aux drogues illégales, aux produits tabagiques et nicotiniques et aux comportements non liés à une substance, comme les jeux de hasard et d'argent. Les cadres, les responsables du personnel et les acteurs de la gestion de la santé en entreprise trouveront sur la nouvelle plateforme des informations et des outils pratiques en lien avec la problématique des addictions dans le contexte professionnel.

Des coûts élevés et des souffrances humaines

Il existe des liens étroits entre l'addiction et le monde du travail. Des facteurs tels que le stress, la pression de la performance ou une culture d'entreprise favorisant la consommation peuvent contribuer au développement d'un usage problématique. À l'inverse, une consommation problématique de substances ou une addiction peut avoir un impact négatif sur la capacité de travail, par exemple en raison d'absences, d'une détérioration des performances, d'un taux de rotation élevé du personnel ou d'incidents, voire d'accidents sur le lieu de travail.

Les coûts économiques des addictions sont estimés à quelque 8 milliards de francs par an en Suisse. Cette somme englobe les pertes pour les entreprises, qui se chiffrent à 3,4 milliards. Les entreprises ont donc de bonnes raisons d'introduire un programme de prévention des addictions dans leur politique interne. " La santé du personnel ne devrait cependant pas être une priorité uniquement pour des raisons économiques et légales, mais aussi eu égard à la responsabilité sociale de l'entreprise ", déclare Lydia Paiva, cheffe de projet Prévention à Addiction Suisse.

Bien souvent, les entreprises ne se penchent sur la problématique des addictions qu'à partir du moment où elles sont confrontées à un incident concret. Dans une enquête menée en 2024 auprès de plus de 40 000 entreprises en Europe, moins d'un tiers des établissements participants en Suisse ont déclaré appliquer des mesures de prévention des addictions. À l'évidence, il existe encore une marge d'amélioration dans de nombreuses entreprises pour ce qui est des mesures de prévention adoptées en vue de protéger la santé du personnel.

Comprendre, prévenir, réagir

La nouvelle plateforme propose aux entreprises des pistes d'action concrètes qui s'articulent autour de trois axes :

Comprendre : risques, mécanismes et conséquences en lien avec les consommations problématiques et l'addiction en milieu professionnel et cadre légal.

risques, mécanismes et conséquences en lien avec les consommations problématiques et l'addiction en milieu professionnel et cadre légal. Prévenir : mesures de prévention concrètes en vue de repérer précocement les problèmes en lien avec les usages problématiques, de soutenir les collaborateur-rice·s concerné-e-s et d'éviter une évolution vers des difficultés plus sérieuses. Un nouveau guide aide les entreprises à analyser les mesures en place, à adapter les procédures à leur culture interne et à les combiner efficacement.

mesures de prévention concrètes en vue de repérer précocement les problèmes en lien avec les usages problématiques, de soutenir les collaborateur-rice·s concerné-e-s et d'éviter une évolution vers des difficultés plus sérieuses. Un nouveau guide aide les entreprises à analyser les mesures en place, à adapter les procédures à leur culture interne et à les combiner efficacement. Réagir : recommandations d'action concrètes en cas de changements dans la manière de travailler, vidéos avec des témoignages et des exemples pratiques pour aider les cadres, les responsables RH, les formateur-rice·s et les collègues à gérer les situations délicates.

En complément, le site internet propose une section spécifiquement consacrée à l'apprentissage et une carte des services spécialisés qui conseillent et accompagnent les entreprises dans la mise en place de mesures de prévention des addictions dans les différentes régions.

Financement et soutien

La nouvelle plateforme est soutenue financièrement par le Fonds de prévention des problèmes liés à l'alcool et Promotion Santé Suisse. Le développement du site internet a bénéficié de l'expertise de représentantes et représentants des organisations suivantes : Office fédéral de la santé, Promotion Santé Suisse, Secrétariat d'État à l'économie (SECO), Suchtfachstelle Zürich, Croix Bleue romande, Blaues Kreuz BE-SO-FR, HES-SO Valais-Wallis, HR Swiss, Employés Suisse, Unisanté, Akzent Luzern, Peerspektive.

La fondation Addiction Suisse en bref

Addiction Suisse est une fondation indépendante reconnue d'utilité publique. Sa mission est deprévenir et de réduire les problèmes liés à la consommation de substances psychoactives et à d'autres comportements pouvant engendrer une addiction. Elle développe et vulgarise des connaissances scientifiques et conçoit des projets de prévention adaptés aux besoins, tout en s'engageant en faveur de mesures efficaces et respectueuses des personnes concernées. Ses activités sont financées par les revenus issus de mandats et de prestations, par des subventions publiques ainsi que grâce au soutien de donateur·rice·s privé·e·s et de fondations.