Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Un mois de guerre en Iran : le prix de l'essence augmente de 11 %

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Les personnes qui partent en voiture pour les vacances de Pâques devront payer nettement plus cher à la pompe. L'analyse du radar des prix des carburants du TCS montre que l'essence sans plomb 95 est devenue 11 % plus chère au cours des quatre dernières semaines. Pour le diesel, la hausse des prix atteint même 22 %.

La guerre en Iran dure désormais depuis plus de quatre semaines et, en Suisse, ses effets se font particulièrement ressentir à la station-service. À l'approche des fêtes de Pâques et des vacances de printemps, de nombreux Suisses et Suissesses partent en vacances en voiture. Pour leur voyage, ils doivent s'attendre à des prix du carburant nettement plus élevés. Le TCS a déjà analysé pour la deuxième fois (communiqué de presse du 11 mars) les données du radar des prix des carburants du TCS.

L'analyse d'environ 3500 stations-service, dont les prix ont été mis à jour par les utilisateurs entre le 28 février et le 28 mars, montre clairement à quel point l'essence et le diesel sont devenus plus chers depuis le début de la guerre. À la fin février, l'essence sans plomb 95 coûtait encore en moyenne 1,64 franc par litre. À la fin mars, le prix moyen est monté à 1,82 franc, soit une hausse de 11 %. Le diesel a augmenté deux fois plus fortement : son prix est passé de 1,75 franc à 2,13 francs en quatre semaines, ce qui correspond à une hausse de 22 %. L'essence sans plomb 98 a augmenté de 10 %, passant de 1,77 franc à 1,95 franc.

Le radar des prix des carburants du TCS montre les prix les plus bas

Le prix mondial du pétrole, qui a fortement augmenté ces dernières semaines, est un facteur important des prix à la pompe en Suisse. Mais les prix sont également influencés par les coûts de transport sur le Rhin et le taux de change franc/dollar.

Les automobilistes qui souhaitent faire le plein au meilleur prix devraient consulter le radar des prix des carburants du TCS dans l'application TCS. Ils y trouvent en un coup d'oeil la station-service la moins chère à proximité et peuvent profiter de différences de prix de plus de 30 centimes par litre. Depuis le début de la guerre en Iran, le radar des prix des carburants du TCS enregistre six fois plus de consultations qu'auparavant. Les indications de prix dans le radar du TCS reposent sur les informations fournies par les utilisateurs de la communauté et ne sont pas contrôlées par le TCS. Grâce à l'intelligence collective et à une large couverture, ces données constituent toutefois un indicateur réaliste de l'évolution actuelle des prix dans les stations-service suisses.