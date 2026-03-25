Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Test du TCS : deux scooters électriques peuvent être débridés beaucoup trop facilement

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

Le TCS a testé sept scooters électriques provenant de commerçants suisses, et le résultat est mitigé. Si tous les modèles ont su convaincre en ce qui concerne les caractéristiques de base, deux scooters ont toutefois dû être disqualifiés avec la mention "non recommandée". Ils peuvent être débridés très facilement pour atteindre des vitesses plus élevées, ce qui représente un risque pour la sécurité routière.

Les scooters électriques font désormais partie intégrante du paysage urbain. Ils sont particulièrement populaires auprès des jeunes, car ces véhicules peuvent être conduits dès 16 ans sans permis. Depuis le premier test des scooters électriques en 2021, le marché a fortement évolué et, en juillet 2025, le cadre légal a été adapté. Pour ces raisons, le TCS a examiné de près sept modèles actuels. Seuls les scooters vendus par des commerçants disposant d'un atelier de service en Suisse ont été pris en compte. Lors de tests approfondis, les experts du TCS ont évalué le système d'entraînement, le comportement routier, la sécurité, la maniabilité ainsi que l'équipement et la qualité de fabrication.

Non recommandés et un risque pour la circulation routière

La vitesse maximale autorisée des scooters électriques est de 25 km/h. Sur le banc d'essai, les vitesses maximales des sept modèles respectaient toutes le cadre légal. Toutefois, lors du test de manipulation dans le cadre de l'évaluation de la sécurité, il est apparu que, pour les modèles Zilla Loki X CarPlay et Fat BOB Premium, de simples manipulations suffisaient à augmenter illégalement la vitesse. Ces deux modèles représentent ainsi un risque important pour la circulation routière et ont reçu, indépendamment des autres résultats, la mention "non recommandée". Toute personne circulant avec un scooter modifié met non seulement sa propre sécurité en danger, mais aussi celle des autres usagers de la route. En cas d'accident, des frais de responsabilité peuvent en outre être imputés par les assurances. Le TCS a signalé les modèles Zilla Loki X CarPlay et Fat BOB Premium à l'Office fédéral des routes pour un contrôle de conformité.

L'Ecooter E2 Urban est le vainqueur du test

Pour les cinq autres modèles, une manipulation aussi simple n'a pas été possible. Ils ont donc été évalués en fonction de leurs performances dans les différentes catégories. La mention "très recommandée" a été attribuée aux scooters Ecooter E2 Urban et TSC NEXT ONE NX1 7i. Avec 78 points sur 100, le modèle du fabricant Ecooter a obtenu le meilleur résultat. Il s'est distingué notamment par une accélération solide ainsi qu'un comportement routier stable et sûr. Avec une autonomie mesurée de 107 kilomètres, il se classe deuxième, mais reste nettement en dessous des 130 kilomètres annoncés par le fabricant. Le deuxième du classement a obtenu 67 points. Il se distingue par trois modes de conduite différents et une bonne maniabilité. En revanche, la béquille latérale a été évaluée négativement car elle est susceptible de toucher le sol dans les virages à gauche, ce qui constitue un risque de sécurité évident.

Les scooters Citytwister 8.0 Retro, Vespino Love et Yadea DE38 ont tous reçu la mention "recommandée" et présentent des avantages et inconvénients similaires. Les utilisateurs doivent accepter certains compromis sur les performances en montée, des lacunes en matière de sécurité ou de confort de conduite.

Hormis la facilité de manipulation inquiétante constatée sur les modèles non recommandés, le test a donné de bons résultats. Les scooters électriques sont aujourd'hui nettement plus robustes qu'à leurs débuts et constituent, grâce à leur large diffusion, un élément important de la mobilité urbaine.