Lidl Suisse : prix historiquement bas pour les ingrédients d'un plat de pâtes

Une portion de pâtes pour un franc

Weinfelden (ots)

Lidl Suisse souligne sa position de leader dans le segment des prix bas : le détaillant étend encore sa stratégie de prix bas et baisse les coûts des principaux ingrédients d'un plat de pâtes à un niveau historique. Dès aujourd'hui, mardi 7 octobre 2025, les clientes et clients pourront se préparer une portion de pâtes avec des produits de qualité pour seulement un franc.

Lidl Suisse est une fois de plus le premier détaillant à réduire les prix de produits typiques du quotidien. À partir du mardi 7 octobre 2025, les ingrédients principaux d'un plat de pâtes seront disponibles à des prix encore plus bas.

Concrètement, le détaillant propose désormais différentes variétés de pâtes (spaghettis, pennes rigates, fusillis et cornettes) pour CHF 1,19. La sauce tomate qui l'accompagne est également moins chère. Une boîte de tomates concassées (400 g) coûte désormais CHF 0,49 et le détaillant alimentaire propose une brique de passata (500 g) au prix historiquement bas de CHF 0,65. Cela signifie que la passata est disponible chez Lidl au prix le plus bas depuis son entrée sur le marché suisse il y a plus de 16 ans. Un paquet de fromage râpé italien est désormais 16 % moins cher. Grâce à ces baisses de prix, les consommatrices et consommateurs peuvent préparer une portion de pâtes avec des produits de qualité pour seulement un franc[1].

L'offensive sur les prix de Lidl Suisse dure depuis environ deux mois et s'étend à un nombre croissant de familles de produits. Nicholas Pennanen, CEO de Lidl Suisse, commente la nouvelle baisse de prix : " Le plat de pâtes est une valeur sûre, présente au menu de pratiquement tous les foyers suisses. C'est précisément là que nous intervenons, en baissant durablement les prix des produits favoris de notre clientèle. En particulier en cette période de hausse du coût de la vie, nous considérons qu'il est de notre mission essentielle d'apporter un allègement concret aux familles suisses. "

Lidl Suisse résume les produits de sa campagne de baisses de prix dans cet aperçu :

https://corporate.lidl.ch/fr/newsroom/pressreleases/2025/preissenkung-pasta

[1] Le calcul de la portion à CHF 1,00 est basé sur un plat principal de 120 g de pâtes, 150 g de tomates concassées et 5 g de fromage râpé.