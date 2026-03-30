Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Le trafic de Pâques en route vers le sud

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

Pâques et le début des vacances du printemps entraînent habituellement un trafic important sur l'axe nord-sud. Dès le Jeudi saint jusqu'au soir du Vendredi saint, des embouteillages sont à prévoir au portail nord du Gothard. Le trafic de retour entraînera des temps d'attente plus longs à partir de midi le lundi de Pâques. L'itinéraire du San Bernardino, le tunnel du Grand-Saint-Bernard ainsi que le tunnel du Mont-Blanc constituent des alternatives pertinentes selon le point de départ. Ceux qui souhaitent faire le plein à moindre coût à l'étranger trouveront des portails de comparaison dans chaque pays, similaires au radar des prix du carburant du TCS.

Cette année, Pâques tombe relativement tôt. De plus, dans 19 cantons, les vacances de printemps commencent avant ou juste après Pâques, et plusieurs Länder allemands entrent également en période de vacances. Associé au temps froid et humide des derniers jours, cela devrait entraîner une forte affluence sur les routes en direction du sud. Un trafic particulièrement dense est attendu au tunnel du Gothard.

L'année dernière, les automobilistes ont dû faire preuve de patience au Gothard. Le Vendredi saint, les embouteillages ont atteint jusqu'à 15 kilomètres. Au cours des dix dernières années, la file au portail nord n'a été plus longue qu'en 2022. Au retour, la circulation s'est accumulée jusqu'à 10 kilomètres au portail sud. Toutefois, ces chiffres restent inférieurs au record de Pâques de 1998, où les embouteillages atteignaient 25 kilomètres.

Embouteillages jusqu'au vendredi saint au soir

Les voyageurs qui partent vers le sud avant le Jeudi saint doivent s'attendre à un temps d'attente maximal d'une heure au Gothard. Le Jeudi saint, le trafic devrait fortement augmenter et, surtout après midi, des temps d'attente de plus de deux heures sont à prévoir. Hormis une courte accalmie durant la nuit de jeudi à vendredi, les embouteillages devraient se poursuivre jusqu'au soir du Vendredi saint. Après le Gothard, les voyageurs doivent également prévoir suffisamment de temps au poste-frontière de Chiasso-Brogeda. Le trafic de retour commencera vraisemblablement dès le dimanche de Pâques. À partir de midi, il faudra prévoir des temps d'attente d'environ 1,5 heure au portail sud du Gothard. Le lundi de Pâques, le trafic augmentera continuellement dès 9 heures et, dans l'après-midi jusqu'en soirée, les pertes de temps pourront atteindre 3 heures. Au cours de la semaine, des embouteillages sont également attendus l'après-midi et en début de soirée.

Ceux qui souhaitent éviter les embouteillages au Gothard peuvent traverser le tunnel tôt le matin ou choisir un itinéraire alternatif. Pour les voyageurs de la région zurichoise et de la Suisse orientale, l'Office fédéral des routes (OFROU) recommande un détour par l'itinéraire du San Bernardino (A13). Cette alternative est recommandée dès que le temps d'attente au tunnel du Gothard dépasse une heure. Toutefois, des perturbations peuvent également survenir sur cet axe. Les automobilistes du Plateau peuvent opter pour le transport de voitures par train à travers le Lötschberg ou le Simplon.

Les cols ne sont pas encore une alternative

Pour les automobilistes de Suisse romande, le Grand-Saint-Bernard constitue une alternative idéale. Toutefois, contrairement au tunnel du Gothard, le passage par le Grand-Saint-Bernard est payant et peut également être sujet à des embouteillages aux heures de pointe. Selon l'itinéraire, le tunnel du Mont-Blanc entre la France et l'Italie peut aussi être une option. Selon l'exploitant du tunnel, des temps d'attente sont à prévoir en direction de l'Italie du Jeudi saint au samedi de Pâques. Dans l'autre sens, le trafic est le plus dense le lundi de Pâques. Comme la plupart des cols alpins sont encore fermés, ils ne constituent pas une alternative. Des informations actualisées à ce sujet sont disponibles sur le portail des cols du TCS.

Toutes les informations dans l'application TCS

Les voyageurs peuvent consulter à tout moment les informations de trafic les plus récentes dans l'application TCS. Elle permet de voir en un coup d'oeil où se situent les embouteillages ou les chantiers perturbant la circulation. Grâce au radar intégré des prix du carburant du TCS, il est facile de trouver la station-service la moins chère à proximité. Les conducteurs de véhicules électriques devraient installer l'application TCS eCharge, qui permet de localiser 382'000 stations de recharge dans toute l'Europe et de payer directement via l'application. Les voyageurs en camping-car trouveront, dans l'aperçu du TCS, les meilleures aires de repos en Suisse, en Italie, en France et en Espagne.

_________________________________________________________________________

Comparer les prix du carburant dans les pays voisins

En Suisse, le radar des prix du carburant du TCS est la meilleure source pour trouver les carburants les moins chers à proximité. Ceux qui voyagent à l'étranger pendant Pâques doivent utiliser d'autres outils. Les prix du carburant dans les pays voisins peuvent être comparés via les liens suivants :

- Italie

- France

- Autriche

- Allemagne