Prix Apprentissage Pestalozzi pour les 46 meilleurs

Lausanne

Sourires radieux, émotions fortes et pluie d'applaudissements: le vendredi 21 novembre 2025, le groupe Pestalozzi et sa filiale Gabs SA ont célébré la dixième édition du Prix Apprentissage Pestalozzi au Musée Olympique de Lausanne. Ce cadre emblématique, surplombant le lac Léman, a accueilli 46 jeunes diplômés romands issus des domaines de l'enveloppe du bâtiment, de la construction et de la transformation des métaux ainsi que d'autres secteurs de l'industrie.

Créé il y a plus de quarante ans en Suisse alémanique, le Pestalozzi Stiftepriis est devenu une institution dans la reconnaissance de la relève industrielle. Depuis dix ans, sa version romande - le Prix Apprentissage Pestalozzi - met en lumière les meilleurs apprentis de Suisse romande.

Les lauréats 2025 ont terminé leur apprentissage avec une moyenne d'au moins 4.8, récompensant ainsi leur talent, leur persévérance et leur engagement. Parmi eux, le Polymécanicien Paul Messerli, diplômé au CERN de Genève, s'est particulièrement distingué avec une moyenne de 5.8. Tous les gagnants sont repartis avec un certificat et une enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom, symbole d'un parcours réussi.

Bien plus qu'une simple distinction

"Les jeunes diplômés représentent l'avenir de notre branche", a déclaré Matthias Pestalozzi, propriétaire et délégué du conseil d'administration, lors de la cérémonie. "Leur engagement, leurs compétences et leur détermination sont exemplaires. Ce prix met en valeur leur potentiel et souligne combien il est essentiel de reconnaître le travail de notre relève."Depuis quatre décennies, le groupe Pestalozzi s'engage en faveur de la formation professionnelle. Le Prix Apprentissage Pestalozzi illustre parfaitement cette philosophie: il récompense la qualité, valorise les métiers techniques et renforce l'image d'une formation duale exigeante et porteuse d'avenir.

Voix de la formation professionnelle

Le Prix Apprentissage Pestalozzi n'est pas seulement une marque de reconnaissance, mais aussi une source d'inspiration - tant pour les apprentis que pour les formateurs. Sonny Faustini, Team Head Operational Automation de I'IMA Automation Switzerland SA à La-Chaux-de-Fonds NE, le résume bien: "C'est une excellente opportunité pour ces jeunes d'être ainsi valorisés pour le travail et les efforts fournis durant la formation, qui est déjà à un très bon niveau. Cela pousse également à faire encore mieux et d'en être récompensé. Je suis heureux que notre apprenti ait fait le nécessaire pour s'inscrire et obtenir les critères d'admission au concours."

Une soirée placée sous le signe de l'esprit olympique

La soirée au Musée Olympique a été animée par Yoann Provenzano, humoriste et animateur romand reconnu, qui a su faire rire et émouvoir le public avec brio. Portés par un véritable esprit olympique, les lauréats ont partagé des moments d'émotion et de fierté avec leurs proches. Le dîner qui a suivi a offert l'occasion de célébrer ensemble leurs performances, leur persévérance et leur passion pour leur métier - dans une atmosphère sous le signe de l'esprit olympique.

Un engagement durable pour les jeunes talents

Chez Pestalozzi, la formation fait partie de l'ADN de l'entreprise. Chaque année, une douzaine d'apprentis entament leur parcours dans des métiers variés - de l'administration au transport routier, en passant par la logistique.

Deux semaines avant le Prix Apprentissage, le 7 novembre, le groupe Pestalozzi avait déjà honoré les meilleurs apprentis de Suisse alémanique lors de la remise de prix du Pestalozzi Stiftepriis 2025, organisée dans la région zurichoise. Ensemble, ces deux événements illustrent l'engagement de longue date du groupe en faveur de la relève dans toute la Suisse.

Pour en savoir plus sur le Prix Apprentissage Pestalozzi ainsi que sur le groupe Pestalozzi et Gabs SA, rendez-vous sur www.pestalozzi.com/fr/prix-apprentissage.html.

Pestalozzi - Avancer ensemble. Depuis 1763

Le groupe Pestalozzi est un fournisseur de solutions ainsi qu'un partenaire commercial et logistique de premier plan, avec une vaste gamme de produits de qualité et des prestations de conseil et de services dans les domaines de la construction métallique, de l'industrie, de l'enveloppe du bâtiment et de la technique du bâtiment. Basée à Dietikon ZH, l'entreprise approvisionne ses clients dans toute la Suisse avec un assortiment de plus de 120 000 articles. Matthias Pestalozzi, propriétaire et délégué du conseil d'administration du groupe Pestalozzi, dirige cette entreprise fondée en 1763 dans la neuvième génération.

Au sujet de Gabs SA

La société Gabs SA est la fournisseuse leader des ferblantiers et couvreurs en Suisse, et aussi de plus en plus des constructeurs de façades et constructeurs métalliques. De plus, la Gabs SA fournit désormais également du matériel d'affichage pour le secteur de la publicité et de l'impression. Grâce à sa large gamme de plus de 16 000 produits, cette spécialiste en enveloppe du bâtiment est capable de répondre aux souhaits individuels de ses clients. Dans le secteur de la sécurité antichute, la Gabs SA propose un ensemble complet de prestations de services allant de la planification et du montage à la réception du bien et à la maintenance. La Gabs SA est une filiale du groupe Pestalozzi et a son siège principal à Tägerwilen TG.