Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Les casques de vélo pour enfants obtiennent des résultats mitigés aux tests

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Le dernier test de casques de vélo pour enfants montre que les modèles offrent une protection suffisante contre les blessures. Toutefois, un manque d'innovation se fait sentir en matière de maniabilité et d'équipement. Contrairement au test réalisé il y a quatre ans, aucun casque n'a obtenu la mention "très recommandé".

Lorsque les enfants circulent à vélo, il est particulièrement important qu'ils portent un casque. En effet, ils sont encore peu expérimentés dans la circulation routière et évaluent moins bien les dangers. En 2024, 404 enfants et adolescents ont été légèrement ou gravement blessés lors d'un accident de vélo (source : Office fédéral de la statistique). Comme le marché des casques de vélo pour enfants évolue constamment, le TCS a testé 16 modèles actuellement disponibles en Suisse. Par rapport au dernier test de 2022, les résultats actuels sont décevants. Certes, tous les modèles offrent une protection suffisante pour réduire le risque de blessures, mais aucun casque n'obtient la note "très recommandé" - alors qu'il y a quatre ans, cinq modèles y étaient parvenus.

Le vainqueur du test, avec 56 points sur 100, est le casque Nutz 2.0 KinetiCore du fabricant Lazer. Son bon classement s'explique notamment par son confort de port, grâce à un système de réglage pour le tour de tête et le bandeau. Son faible poids de 248 grammes ainsi que son prix attractif de 49 francs sont également des points positifs. Toutefois, même le casque gagnant présente des faiblesses : les sangles latérales sont difficiles à régler et la peau peut être pincée lors de la fermeture de la boucle.

Grande variabilité du poids

Le poids des casques varie fortement. Le casque pour enfants le plus lourd, le modèle Span de Bell, pèse 397 grammes. À l'inverse, le modèle Scamp II de Giro ne pèse que 205 grammes. Un poids élevé peut à long terme solliciter fortement la musculature du cou des enfants. Les tests pratiques menés avec des enfants ont montré que le confort et l'ajustement du casque jouent un rôle déterminant. De nombreux fabricants proposent des modèles avec un tour de tête limité, ce qui fait que le casque devient rapidement trop petit et que le confort s'en trouve réduit.

Derrière le vainqueur du test, 13 autres casques ont obtenu la mention "recommandé", car, bien qu'ils offrent tous une protection suffisante en cas d'accident, ils présentent des défauts de maniement. Les casques YouDrop d'Abus et Urban-Active de Melon, avec chacun 38 points, ne sont recommandés que de manière limitée. Tous deux présentent des faiblesses au niveau des tempes en matière de protection contre les blessures à la tête et leur système de fermeture est peu pratique. De plus, le modèle YouDrop d'Abus, avec un prix de 107 francs, est le casque le plus cher du test.

Même si la fonction de protection de base est assurée, l'offre actuelle de casques de vélo pour enfants présente plusieurs possibilités d'amélioration. Le TCS recommande notamment une meilleure protection au niveau des tempes, une visibilité accrue dans l'obscurité grâce à des éléments réfléchissants, ainsi qu'un système de sangles réglable latéralement et qui ne se dérègle pas involontairement.

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Conseils du TCS pour l'achat d'un casque de vélo pour enfants

- Chaque forme de tête est unique. Il est donc indispensable d'essayer le casque avant l'achat.

- Pour une visibilité optimale, le casque devrait être équipé d'un éclairage LED ainsi que d'éléments réfléchissants.

- Après une chute sur la tête, le casque doit être remplacé, même si aucun dommage visible n'est constaté