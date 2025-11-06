Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Les trottinettes électriques réussissent le test de résistance

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

Les trottinettes électriques sont soumises à de fortes contraintes au quotidien. Le TCS a examiné l'influence de l'humidité, du froid et des secousses sur leurs batteries et a voulu savoir si celles-ci pouvaient même prendre feu. Les tests intensifs ont montré que les batteries sont sûres et résistantes aux épreuves. Toutefois, certaines règles doivent être respectées pour garantir la sécurité.

Les trottinettes électriques font désormais partie intégrante du paysage urbain. En raison des nombreux modèles de qualité variable, la question se pose de savoir si les batteries, composant le plus sensible, sont suffisamment sûres. En effet, des systèmes défectueux pourraient, en cas de forte sollicitation, prendre feu ou même exploser.

Le TCS a donc examiné en détail six trottinettes électriques de différents fabricants et de différentes gammes de prix. L'utilisation intensive des véhicules a été simulée, et les trottinettes ont été soumises à des contraintes électriques, climatiques et mécaniques. Heureusement, les six modèles ont réussi le test : aucun signe d'incendie, d'explosion, de déformation ou d'anomalie n'a été constaté sur les batteries.

Pour tester la robustesse climatique, les véhicules ont été aspergés d'eau pendant plusieurs minutes et exposés au vent. Les batteries ont supporté ces contraintes sans dommage, tout comme un stockage de douze heures à -10 °C. Les examens visuels et électriques n'ont révélé aucun changement mécanique ni électrique.

Les batteries résistent aussi aux fortes secousses

Dans la vie quotidienne, les trottinettes électriques subissent souvent de fortes vibrations, par exemple lors du franchissement de bordures ou lorsqu'elles circulent sur des surfaces irrégulières. Pour simuler le passage sur un pavé, les véhicules ont été exposés à des secousses massives. Là encore, les batteries se sont montrées résistantes et ont supporté l'épreuve sans dommage.

Le test a démontré que les normes de production des fabricants sont élevées. Les batteries disposent de systèmes de protection contre les courts-circuits, la surcharge, les températures trop élevées ou trop basses. Il s'agit donc d'une technologie fondamentalement sûre. Néanmoins, un dysfonctionnement entraînant un incendie ne peut être totalement exclu, notamment en cas de stockage inadéquat ou lorsque la batterie vide est rechargée.

Le TCS recommande donc de stocker les trottinettes électriques inutilisées avec un niveau de charge compris entre 30 et 70 %. Par ailleurs, elles doivent toujours être rechargées avec le chargeur fourni d'origine. Durant les mois d'hiver, il est conseillé de les conserver à l'intérieur car les basses températures peuvent endommager la batterie.