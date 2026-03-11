Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Il radar dei prezzi dei carburanti del TCS mostra quanto costa alla pompa la guerra in Iran

Vernier/Ostermundigen (ots)

Negli ultimi giorni l'aumento dei prezzi della benzina e del diesel ha portato a una forte domanda nelle stazioni di servizio. L'analisi del radar dei prezzi dei carburanti del TCS mostra che, dallo scoppio della guerra in Iran, il diesel è diventato mediamente più caro dell'8,6%. Per la benzina senza piombo 95 l'aumento è invece solo del 3,7%. I prezzi si basano sulle indicazioni degli utenti e devono essere intesi come un indicatore dell'evoluzione dei prezzi.

Negli ultimi dieci giorni la guerra in Iran ha causato forti turbamenti nei mercati energetici mondiali. Le conseguenze si fanno sentire anche in Svizzera. A causa dei forti aumenti del prezzo del petrolio greggio, anche il carburante nelle stazioni di servizio è diventato più caro. Un'analisi del radar dei prezzi dei carburanti del TCS mostra ora per la prima volta quanto siano effettivamente aumentati negli ultimi giorni i prezzi medi della benzina e del diesel.

L'analisi di circa 3200 stazioni di servizio, i cui prezzi sono stati aggiornati negli ultimi dieci giorni, mostra un marcato aumento dei prezzi dei carburanti. Il salto più forte riguarda il diesel. Mentre il prezzo medio era ancora di 1,75 franchi il 28 febbraio, è salito in media a 1,90 franchi il 9 marzo. Un aumento dell'8,6% in dieci giorni non è affatto comune. Per la benzina l'aumento è un po' meno marcato. Il motivo è che il diesel è maggiormente richiesto dall'industria.

La benzina è aumentata meno

Dopo che nelle ultime settimane il prezzo della benzina era rimasto notevolmente stabile o addirittura leggermente in calo, dall'inizio della guerra in Iran gli automobilisti devono pagare sensibilmente di più. Con un prezzo al litro di 1,70 franchi per la senza piombo 95 al 9 marzo, il prezzo è aumentato di 6 centesimi rispetto al 28 febbraio, ossia del 3,7%. Per la senza piombo 98 l'aumento è stato leggermente inferiore, pari al 3,4%, con un prezzo di 1,83 franchi al 9 marzo. I prezzi della benzina si collocano quindi al livello di luglio 2025.

Il radar dei prezzi del carburante del TCS ha suscitato un notevole interesse negli ultimi giorni. In alcuni momenti, il numero di consultazioni giornaliere è stato fino a dieci volte superiore rispetto al periodo precedente allo scoppio della guerra. Le indicazioni di prezzo del radar si basano sulle informazioni fornite dagli utenti della community e non sono controllate dal TCS. Grazie all'intelligenza collettiva e all'ampia copertura, queste indicazioni rappresentano tuttavia un indicatore realistico dell'attuale evoluzione dei prezzi nelle stazioni di servizio svizzere.