Verkehrshaus der Schweiz

Über eine Million Eintritte zum dritten Mal in Folge im Verkehrshaus

Das Verkehrshaus der Schweiz verzeichnete im Jahr 2025 zum dritten Mal in Folge über eine Million Eintritte. Trotz eines anspruchsvollen Starts ins Jahr zählt das Ergebnis im 20-jährigen Vergleich zu den besten und wurde insbesondere durch eine starke zweite Jahreshälfte getragen. Als bedeutender ausserschulischer Lernort in der Schweiz verzeichnete das Verkehrshaus zudem 60'612 Eintritte von Schülerinnen und Schülern.

Das Jahr begann im ersten Halbjahr herausfordernd. Im weiteren Verlauf setzte eine deutliche Belebung der Nachfrage ein. Der Juli markierte dabei den erfolgreichsten Monat in der Geschichte des Verkehrshauses. Die positive Entwicklung im zweiten Halbjahr führen die Verantwortlichen unter anderem auf mehrere Neueröffnungen zurück, darunter die neu gestaltete Schienenhalle sowie die Ausstellungen «Wirklich – Fakt, Fake oder Meinung. Finde es raus» in Zusammenarbeit mit der SRG SSR und «MovAbility – barrierefrei unterwegs» mit Partnerorganisationen. Neben neuen Ausstellungen engagierte sich das Verkehrshaus zudem als Partner des Musikprojekts Ark Nova und unterstützte das Lucerne Festival bei Planung und Umsetzung.

Filmtheater behauptet sich im schwierigen Marktumfeld

Auch das Filmtheater entwickelte sich stabil. Entgegen dem schweizweiten Trend der Kinobranche konnten die Vorjahreszahlen nahezu gehalten werden. Starke Jahresendzahlen, insbesondere durch publikumsstarke Produktionen wie Avatar und Downhill Skiers, trugen zu diesem Ergebnis bei.

Direktor zieht positive Bilanz zum Abschluss der Amtszeit

Direktor Martin Bütikofer ordnet das Jahresergebnis wie folgt ein: «Das erneute übertreffen der Millionengrenze zeigt, dass das Verkehrshaus mit seinen aktuellen Ausstellungen ein breites, generationenübergreifendes Publikum erreicht. Entscheidend für den Erfolg im Jahr 2025 war die zweite Jahreshälfte, in der sich unsere Investitionen in neue Angebote und Partnerschaften klar bemerkbar gemacht haben.» Bütikofer übergibt die Direktion Ende Februar an seinen Nachfolger Martin Ettlinger und zieht damit zum Abschluss seiner rund 16-jährigen Amtszeit eine positive Bilanz.

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Wir sind Ihr Kompetenzpartner zur Entwicklung der Mobilität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Sammlung ist einzigartig und von gesellschaftlicher Relevanz. Wir bieten Ihnen Einblicke, den Zugang zu Objekten, Experten, historischen Dokumenten und Videos. Die Vielfalt des Verkehrshauses der Schweiz, seine Bildungsprojekte und Veranstaltungen sind eine Quelle für spannende, individuelle mediale Geschichten. Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz.