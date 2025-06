JIUZI HOLDINGS INC

JZXN beschafft sich durch Wandelanleihen Finanzmittel zum Erwerb von Bitcoin und beginnt mit der strategischen Planung für den Erwerb von Tausenden von Bitcoins

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

JZXN Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; das „Unternehmen") hat bekannt gegeben, dass sein Vorstand die Ausgabe von Wandelanleihen zur Kapitalbeschaffung genehmigt hat. Die Mittel werden ausschließlich für strategische Bitcoin-Reserven verwendet. Nach Erhalt werden 23,5 Bitcoins als Startkapital für den am 22. Mai 2025 angekündigten „Thousand Coins Plan" erworben. Die Investoren und Investitionsbedingungen wurden endgültig festgelegt, und der Erwerb soll in Kürze abgeschlossen werden. Dieser Schritt markiert den Einstieg der US-Tochtergesellschaft von JZXN in den Bereich der digitalen Vermögenswerte und unterstreicht ihr Vertrauen in den langfristigen Wert von Bitcoin.

Gemäß dem Beschluss des Vorstands wird JZXN die Bitcoin-Vermögensallokation schrittweise umsetzen, wobei diese erste Akquisition einen wesentlichen Bestandteil der Tausend-Bitcoin-Strategie darstellt. Das Unternehmen hob die Rolle von Bitcoin als Flaggschiff der Blockchain-Technologie hervor und wies darauf hin, dass seine dezentrale Architektur, Transparenz und Sicherheit innovative Möglichkeiten für die Diversifizierung von Vermögenswerten bieten. Durch die Integration von Bitcoin strebt JZXN an, sein Vermögensportfolio zu optimieren, seine Risikoresistenz zu verbessern und Chancen, die sich in der digitalen Wirtschaft bieten, zu ergreifen.

Die Emission der Wandelanleihe ist eine strategische Entscheidung, die der aktuellen Marktdynamik und den Unternehmenszielen entspricht. JZXN wird die einschlägigen Gesetze, Vorschriften und aufsichtsrechtlichen Anforderungen strikt einhalten, um die ordnungsgemäße Verwendung der aufgenommenen Mittel sicherzustellen. Das Unternehmen erkennt das erhebliche Investitionspotenzial von Bitcoin an, verpflichtet sich jedoch gleichzeitig zu einer umsichtigen Anlagestrategie, um das Kapital zu schützen.

Li Tao, Geschäftsführer von JZXN, erklärte: „Wir sind uns der Volatilität und Unsicherheit des Bitcoin-Marktes voll bewusst. Aufgrund unserer fundierten Kenntnisse der Blockchain-Technologie und unseres langfristigen Vertrauens in dessen Potenzial haben wir uns jedoch zu diesem Schritt entschlossen. Durch diesen Erwerb werden wir die Vermögensstruktur des Unternehmens weiter diversifizieren und seine Risikoresistenz und Rentabilität verbessern. Gleichzeitig werden wir weiterhin Anwendungen der Blockchain-Technologie in anderen Bereichen beobachten und erforschen, um neue Werte für das Unternehmen zu schaffen."

Diese Initiative unterstreicht die Expansion von JZXN in den Bereich der Investitionen in digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen positioniert Bitcoin nicht nur als grundlegendes Element des Ökosystems digitaler Vermögenswerte, sondern auch als potenzielle globale strategische Reserve. JZXN bekräftigte sein Engagement, durch kontinuierliche strategische Investitionen und technologische Innovationen nachhaltigen langfristigen Wert für Aktionäre und Investoren zu schaffen.

