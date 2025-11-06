Verkehrshaus der Schweiz

Konzert- und Vortragsreihe im Planetarium des Verkehrshauses der Schweiz

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Das Team des Planetariums hat ein spannendes und vielseitiges Programm für die kommenden Monate zusammengestellt, das Kultur und Wissenschaft in aussergewöhnlicher Weise verbindet. Die neue Reihe «Klangwelten unter Sternen» vereint Live-Musik, immersive Visualisierungen und inspirierende Vorträge zu aktuellen astrophysikalischen Themen. Unter der Kuppel eines der modernsten Planetarien der Welt entsteht so ein Erlebnisraum, der Wissen und Emotion auf einzigartige Weise verschmelzen lässt.

Geschätzte Medienschaffende

In den kommenden Monaten lädt das Planetarium des Verkehrshauses der Schweiz zu einer aussergewöhnlichen Konzert- und Vortragsreihe ein, die Kultur und Wissenschaft in einer einzigartigen Form miteinander verbindet.

Die Reihe «Klangwelten unter Sternen» bietet eine visuelle und akustische Reise für alle Sinne. Die Konzerte, begleitet von immersiven Visualisierungen, treffen auf hochkarätige wissenschaftliche Vorträge und eröffnen so ein breites Spektrum an Themen und Erlebnissen – von Naturjodel und Stoner-Rock bis zu Kosmologie und Raumfahrt.

Highlights der Konzertreihe «Planetarium in Concert»

7. November 2025: Das Vokaltrio Die Rote Zora mit einer Klangreise unter dem Sternenhimmel, die alpine Naturjodel-Tradition mit improvisatorischen und volksmusikalischen Elementen vereint.

22. November 2025: Alpha Trianguli lädt zu einer «Reise in die Unendlichkeit der Klangwelten» – erdige, kantige Töne und schwebende Sound-Malereien, perfekt für die Projektion auf der Planetariums-Kuppel.

29. November 2025: Daniela Lorenz spielt auf der paraguayischen Harfe und spannt einen Bogen von Lateinamerika-Folklore bis zu virtuosen Klanglandschaften.

30. November 2025: Giorgio Claretti mit «Piano & Stars – Klavierballaden unter Sternen» – Eigenkompositionen, Songs von Yiruma und Celentano sowie Improvisationen im Planetarium.

12. & 13. Dezember 2025: Die Stoner-Rock-Legende Monkey3 mit «A Space Odyssey» – interstellare Klangerlebnisse in ausverkauftem Setting.

Ab 22. Dezember 2025: Familienkonzerte mit Andrew Bond und der Produktion «Schternefeischter» – musikalische Raumfahrt für Kinder ab 4 Jahren.

6. Februar 2026: LAESSIG mit unverwechselbarem Sound, der Generationen verbindet.

Vortragsreihe «Planetarium Lectures»

26. November 2025: Der Astrophysiker Heino Falcke spricht über «Zwischen Urknall und Apokalypse» und stellt sein neues Buch vor.

28. November 2025: Swiss Astro Imaging Lecture 2025 – Preisgekrönte Astrofotografie und Technik-Erklärung.

3. Dezember 2025: Ella Schubiger zur Erdbeobachtung mit Satellitenbildern und Klima-Überwachung.

17. Januar 2026: Die «Astronomische Jahresvorschau» mit Marc Horat und Markus Burch – Ausblick auf das Himmelsjahr 2026.

23. Januar 2026: Bruno Leibundgut über die «Expansion des Universums», ungelöste Fragen und Messmethoden.

6. März 2026: Daniel Ursprung über neue Entwicklungen in der Raumfahrt und kommende Missionen.

Einmaliges Erlebnis in der Schweiz

Diese einmalige Konzert- und Vortragsreihe bietet nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch einen exklusiven Zugang zu wissenschaftlichen Themen, die unter der Kuppel des grössten Planetariums der Schweiz auf eindrucksvolle Weise präsentiert werden.

Presseakkreditierung & Fotos: Hochauflösendes Bild- und Videomaterial sowie Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern und Vortragenden auf Anfrage.

Hintergrund-Stories: Porträts von Künstlerinnen wie Die Rote Zora oder Giorgio Claretti bieten interessante Themen für Feature-Beiträge.

Wissenschaftliche Themen: Einblicke in Themen wie Satellitenüberwachung (Ella Schubiger) oder die Ausdehnung des Universums (Bruno Leibundgut).

Nutzen Sie die Gelegenheit, diese einzigartige Veranstaltungsreihe zu begleiten und mit Ihrer Leserschaft zu teilen. Für weitere Informationen, Akkreditierungen und Materialanfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Wir sind Ihr Kompetenzpartner zur Entwicklung der Mobilität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Sammlung ist einzigartig und von gesellschaftlicher Relevanz. Wir bieten Ihnen Einblicke, den Zugang zu Objekten, Experten, historischen Dokumenten und Videos. Die Vielfalt des Verkehrshauses der Schweiz, seine Bildungsprojekte und Veranstaltungen sind eine Quelle für spannende, individuelle mediale Geschichten. Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz.