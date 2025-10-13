Verkehrshaus der Schweiz

Ausstellung zur Medienkompetenz im Verkehrshaus eröffnet

Sperrfrist, 13. Oktober 2025, 15 Uhr

Wirklich?! – Fakt, Fake oder Meinung? Finde es raus.

Fake News erkennen, Quellen prüfen, Meinungen bilden: Mit der Ausstellung «Wirklich?! – Fakt, Fake, oder Meinung? Finde es raus.» widmet sich das Verkehrshaus der Schweiz in Zusammenarbeit mit der SRG SSR einem hochaktuellen Thema. Die heute in Anwesenheit von Medienminister Albert Rösti eröffnete Ausstellung zeigt, wie wichtig Medienkompetenz in Zeiten von Social Media, Algorithmen und Künstlicher Intelligenz ist – und warum sie für die Demokratie unverzichtbar bleibt.

An drei interaktiven Stationen lernen die Besucherinnen und Besucher Informationen kritisch zu prüfen, Fakten von Fakes zu unterscheiden und die Folgen von Desinformation einzuordnen. Die Ausstellung ruft dazu auf, Inhalte nicht unbedacht weiterzugeben. Sie macht zudem sichtbar, wie Medien arbeiten und verdeutlicht, weshalb Qualitätsjournalismus eine wichtige Basis für eine lebendige Demokratie ist.

«Mit der neuen Ausstellung schaffen wir einen Ort, an dem sich Jung und Alt mit den Chancen und Risiken der digitalen Medienwelt auseinandersetzen können», sagt Martin Bütikofer, Direktor des Verkehrshauses. «Kritisches Denken wird zur Schlüsselkompetenz – und ist entscheidend für eine informierte Gesellschaft.»

In überdimensionalen Social-Media-Videos führen bekannte Moderatorinnen und Moderatoren von SRF, RTS oder RSI die Besuchenden in ihren jeweiligen Sprachen durch die Ausstellung. Die lehrreiche Reise führt durch digitale und analoge Welten: vom Aufnahmestudio mit Teleprompter zur Filterbubble und einem Faktencheckspiel. Es geht darum, journalistische Beiträge zu erkennen und die Sinne für ein besseres Medienverständnis zu schärfen. Denn dies ist heute eine Grundfähigkeit, ähnlich wie Lesen, Schreiben und Rechnen.

SRG-Generaldirektorin Susanne Wille dazu: «In einer Zeit, in der Fake News und manipulierte Inhalte durch digitale Plattformen und den rasanten Fortschritt künstlicher Intelligenz zunehmen, sind verlässliche und unabhängige Medien unverzichtbar. Damit Menschen Desinformation erkennen und einordnen können, braucht es Medienkompetenz. Sie hilft, journalistische Qualitätsarbeit zu erkennen, und ist damit Grundlage für eine freie Meinungsbildung. Die SRG leistet hier mit ihren publizistischen Inhalten und ihren Engagements zur Förderung der Medienkompetenz gerade von jungen Menschen einen wichtigen Beitrag.»

