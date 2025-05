Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Jahresberichte 2024 Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee

Bild-Infos

Download

Jahresberichte 2024

Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee

Liebe Medienschaffende

Wir freuen uns, Ihnen die Jahresberichte 2024 von Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee präsentieren zu dürfen.

Das Jahr 2024 war für das Kunstmuseum Bern und das Zentrum Paul Klee geprägt von entscheidenden Weichenstellungen, erfolgreichen Ausstellungen und innovativen Projekten. Erfreulich war das anhaltend hohe Besuchendeninteresse: Insgesamt besuchten rund 260'000 Menschen die beiden Häuser – ein starkes Zeichen für das ungebrochene Interesse an den kulturellen Programmen und Angeboten. Besondere Schwerpunkte waren die Ausstellungen Tracey Rose. Shooting Down Babylon und Chaïm Soutine. Gegen den Strom im Kunstmuseum Bern sowie Brasil! Brasil! Aufbruch in die Moderne und die Sparten Musik und Literatur im Zentrum Paul Klee. Ein grosser Meilenstein war der Abschluss des internationalen Architekturwettbewerbs «Zukunft Kunstmuseum Bern», aus dem das Siegerprojekt «Eiger» hervorging. Mit der Lancierung der neuen Websites für beide Häuser und der Etablierung digitaler Ausstellungsguides konnte das digitale Angebot weiterentwickelt werden. Auch finanziell erzielten die beiden Institutionen 2024 positive Betriebsergebnisse.

Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung sowie in den Jahresberichten im Medienbereich auf unserer Webseite.

Herzliche Grüsse

Anne-Cécile Foulon

Leiterin Kommunikation & Medienarbeit

Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Pressestelle / Service de presse / Press office press@kmbzpk.ch +41 31 328 09 93

Kunstmuseum Bern Hodlerstrasse 8-12, 3011 Bern kunstmuseumbern.ch

Zentrum Paul Klee Monument im Fruchtland 3, 3006 Bern zpk.org