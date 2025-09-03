Verkehrshaus der Schweiz

Auf der Suche nach den besten Himmelsbildern

Die Swiss Astro Imaging Association (SAIA) lanciert gemeinsam mit dem Verkehrshaus Planetarium in Luzern einen einzigartigen Astrofotografie-Wettbewerb.

Astrofotografinnen und Astrofotografen aus der ganzen Schweiz sind eingeladen, ihre eindrucksvollsten Aufnahmen des Sternenhimmels einzureichen – von leuchtenden Galaxien über faszinierende Planeten und Nebel bis hin zu stimmungsvollen Nightscapes. Die zwölf besten Bilder werden am 28. November 2025 um 19.00 Uhr im Planetarium des Verkehrshaus der Schweiz in Luzern präsentiert und im Swiss Astro Imaging Kalender 2026 veröffentlicht. Die drei besten Beiträge werden zusätzlich mit attraktiven Preisen ausgezeichnet.

Wettbewerb im Überblick

Teilnahmeberechtigt: Amateur- und Profi-Astrofotografinnen und Profi-Astrofotografen mit Wohnsitz in der Schweiz

Thema: Spektakuläre Aufnahmen des Nachthimmels aus den Jahren 2024 und 2025

Bewertung: Bildqualität, technische Präzision und harmonische Bearbeitung

Einsendeschluss: 10. Oktober 2025

Die Auswahl erfolgt durch eine Fachjury, bestehend aus SAIA-Vorstandsmitgliedern, Mitarbeitenden des Verkehrshaus-Planetariums und Studierenden des ETH Space-Master-Programms.

Marc Horat, Leiter Planetarium des Verkehrshaus der Schweiz zum Wettbewerb: «Astrofotografie verbindet auf einzigartige Weise Wissenschaft und Kunst. Die Bilder sind nicht nur schön, sondern öffnen Fenster zum Universum und machen wissenschaftliches Staunen erlebbar. Deshalb freuen wir uns, die Preisverleihung des Swiss Astro Imaging Contest 2025 im Verkehrshaus Planetarium durchzuführen – dem idealen Ort, um jene zu feiern, die den Kosmos näherbringen.»

Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und der Upload-Link für die Bilder sind verfügbar unter: www.saia-astro.ch/contest2025

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Wir sind Ihr Kompetenzpartner zur Entwicklung der Mobilität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Sammlung ist einzigartig und von gesellschaftlicher Relevanz. Wir bieten Ihnen Einblicke, den Zugang zu Objekten, Experten, historischen Dokumenten und Videos. Die Vielfalt des Verkehrshauses der Schweiz, seine Bildungsprojekte und Veranstaltungen sind eine Quelle für spannende, individuelle mediale Geschichten. Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz.