Nagarro gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt: Umsatz steigt auf 972 Mio. €, bereinigte EBITDA-Marge steigt auf 15,1 %

Umsatz in Höhe von 972,0 Mio. €

Gross Margin in Höhe von 30,4 %

Bereinigte EBITDA-Marge in Höhe von 15,1 %

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, hat heute seine vorläufigen, ungeprüften Finanzzahlen für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr bekannt gegeben. Der Umsatz stieg im Jahr 2024 auf 972,0 Mio. €, gegenüber 912,1 Mio. € im Jahr 2023, was einem Wachstum von 6,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der währungsbereinigte Umsatzanstieg betrug 7,2 %. Nagarro hat die Definition der Umsatzkosten ab dem ersten Quartal 2024 überarbeitet, um sie besser an die anderer IT-Dienstleistungsunternehmen anzupassen. Der Gross Profit stieg 2024 gemäß der aktuellen Methode auf 295,8 Mio. € (entsprechend einer Gross Margin von 30,4 %) und gemäß der vorherigen Methode auf 253,9 Mio. € (entsprechend einer Gross Margin von 26,1 %), gegenüber 235,7 Mio. € im Jahr 2023 gemäß der vorherigen Methode (entsprechend einer Gross Margin von 25,8 %). Das bereinigte EBITDA stieg von 126,1 Mio. € im Jahr 2023 auf 146,5 Mio. € im Jahr 2024. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg 2024 auf 15,1 % gegenüber 13,8 % im Jahr 2023.

Die liquiden Mittel von Nagarro beliefen sich zum Jahresende 2024 auf 192,6 Mio. € gegenüber 110,1 Mio. € zum Ende des Jahres 2023. Die Finanzverbindlichkeiten von Nagarro beliefen sich Ende 2024 auf 329,6 Mio. € gegenüber 274,7 Mio. € zum Ende des Jahres 2023. Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2024 17.695 Fachkräfte.

Vikram Sehgal, COO und Co-Founder, sagte: „Wir freuen uns, dass wir trotz des makroökonomischen Gegenwinds ein robustes Jahr 2024 erreicht haben und dass wir einen guten Start ins Jahr 2025 hatten. Außerdem blicken wir mit Spannung auf die vielen Veränderungen, die wir vornehmen, um in den kommenden Jahren zuverlässig profitables Wachstum zu erzielen."

Nagarro wird sowohl seinen geprüften Geschäftsbericht für 2024 als auch seine ungeprüfte Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2025 am 15. Mai 2025 veröffentlichen.

Leistungsindikator 2024 (vorläufig, ungeprüft) 2023 Geschätztes Wachstum (vorläufig, ungeprüft) Umsatz 972,0 Mio. € 912,1 Mio. € 6,6 % gegenüber dem Vorjahr 7,2 % gegenüber dem Vorjahr in konstanter Währung Gross Profit (aktuelle Methode) 295,8 Mio. € n. a. Gross Profit (vorherige Methode) 253,9 Mio. € 235,7 Mio. € 7,7 % gegenüber dem Vorjahr Gross Margin (aktuelle Methode) 30,4 % n. a. Gross Margin (vorherige Methode) 26,1 % 25,8 % Bereinigtes EBITDA 146,5 Mio. € 126,1 Mio. € 16,2% gegenüber dem Vorjahr Bereinigte EBITDA-Marge 15,1 % 13,8 %

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, "fluidic", innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine "Fluidic Enterprise"-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 17.700 Mitarbeitende und ist in 38 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.

(FRA: NA9) (SDAX/TecDAX: DE000A3H2200) (ISIN: DE000A3H2200) (WKN: A3H220)

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com.

