Verkehrshaus der Schweiz

Martin Ettlinger wird Direktor des Verkehrshauses der Schweiz

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Martin Ettlinger wird Direktor des Verkehrshauses der Schweiz

Der Vorstand des Verkehrshauses hat Martin Ettlinger zum neuen Direktor ernannt. Der 49-jährige Luzerner ist seit 2021 Mitglied der Geschäftsleitung und leitet den Bereich Markt und Entwicklung. Er tritt die Nachfolge von Martin Bütikofer an, der Ende Februar 2026 in Pension geht. Die Übergabe erfolgt per 1. März 2026.

Der Jurist Martin Ettlinger verfügt über langjährige Praxis an der Schnittstelle von Medien, Kultur, Verwaltung und Wirtschaft. Aus früheren leitenden Funktionen bringt er Kenntnisse in politischer Interessenvertretung, Rechtsberatung und strategischer Entwicklung mit. Als Sektionschef für nationale und internationale Geschäfte bei der Eidgenössischen Zollverwaltung baute er ein breites Netzwerk innerhalb der Bundesverwaltung auf. Davor vertrat er die Interessen des Kantons Luzern in Bern und bewegte sich im politischen Umfeld. Seine berufliche Laufbahn begann im Medienbereich – zunächst als stellvertretender Leiter Rechtsdienst beim Schweizer Radio und Fernsehen und später als Rechtskonsulent und Mitglied der Geschäftsleitung beim Verband Schweizer Medien.

Der Vorstandspräsident Franz Steinegger sagt zur Wahl: «Martin Ettlinger ist ein Brückenbauer und Netzwerker. Mit seiner Erfahrung, seinem Engagement und strategischem Weitblick wird er das Verkehrshaus kontinuierlich weiterentwickeln und in die Zukunft führen.»

Martin Ettlinger: «Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Chance, das Verkehrshaus in eine nächste Entwicklungsphase zu führen. Gemeinsam mit dem engagierten Team möchte ich Bewährtes weiterführen, neue Impulse setzen und das Verkehrshaus als lebendigen Ort für alle Generationen weiter stärken.»

Martin Bütikofer übergibt die Leitung nach sehr erfolgreichen 16 Jahren. Unter seiner Führung wurde das Verkehrshaus der Schweiz kontinuierlich weiterentwickelt und als lebendiger Erlebnis-, Bildungs- und Begegnungsort positioniert. Neue Angebote wie das Swiss Chocolate Adventure oder die Media World erweiterten das Spektrum des Hauses ebenso wie zahlreiche vielbeachtete Sonderausstellungen. Mit dem «House of Energy» und der «Ausstellung Experience Energy!» wurde 2023 ein zukunftsweisender Themenschwerpunkt lanciert. Auch visionäre Ideen wie das Projekt eines Verkehrshaus-Hotels gehen auf seine Initiative zurück und zeugen von unternehmerischem Denken und Weitsicht.

Auch ausserhalb des regulären Ausstellungsbetriebs prägte Martin Bütikofer das Verkehrshaus: Hochkarätige Besuche aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unterstreichen seine Fähigkeit, Menschen und Ideen zusammenzubringen und das Haus national wie international sichtbar zu machen. Den Markterfolg seiner Arbeit spiegelt sich in über einer Million Eintritten im vergangenen Jahr.

Der Vereinsvorstand und der Stiftungsrat danken ihm bereits heute für seinen langjährigen und sehr engagierten Einsatz und seine überaus wertvolle, kompetente und innovative Leitung des Verkehrshauses der Schweiz.

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Wir sind Ihr Kompetenzpartner zur Entwicklung der Mobilität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Sammlung ist einzigartig und von gesellschaftlicher Relevanz. Wir bieten Ihnen Einblicke, den Zugang zu Objekten, Experten, historischen Dokumenten und Videos. Die Vielfalt des Verkehrshauses der Schweiz, seine Bildungsprojekte und Veranstaltungen sind eine Quelle für spannende, individuelle mediale Geschichten. Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz.