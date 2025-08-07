Verkehrshaus der Schweiz

Zwischen Skulptur und Raumklang: Ausstellung zur mobilen Konzerthalle Ark Nova im Hans Erni Museum

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Zwischen Skulptur und Raumklang: Ausstellung zur mobilen Konzerthalle Ark Nova im Hans Erni Museum

Eine begehbare Skulptur, ein temporärer Konzertsaal, ein Zeichen der Hoffnung: Die Ark Nova des Künstlers Anish Kapoor und des Architekten Arata Isozaki wurde 2011 als künstlerische Reaktion auf die Tsunami-Katastrophe in Japan geschaffen. Das Hans Erni Museum widmet dieser einzigartigen Verbindung von Kunst, Architektur und humanitärer Geste vom 4. September bis 12. Oktober 2025 eine Sonderausstellung.

«Die Ark Nova steht exemplarisch für die Kraft der Kultur, auf Katastrophen nicht nur zu reagieren, sondern Gemeinschaft zu stiften und Räume der Begegnung zu schaffen», sagt Heinz Stahlhut, Kurator der Ausstellung und Leiter des Hans Erni Museums. «Die Ausstellung will diesen Gedanken weitertragen – inmitten von Kunst, Architektur und Musik.»

Die Präsentation begleitet die Stationierung der Ark Nova auf der Luzerner Lido-Wiese, wo die mobile Halle während des Lucerne Festivals live zu erleben ist. Auch nach ihrem Abbau vertieft die Ausstellung im Hans Erni Museum deren künstlerisches, technisches und gesellschaftliches Potenzial.

Ein vielseitiges Begleitprogramm mit Führungen und Gesprächen ergänzt die Ausstellung. Die dazu-gehörige zweisprachige Publikation (D/E) mit Texten von Karl Bühlmann, Michael Haefliger u.a. bietet weiterführende Einblicke (ca. CHF 15.–).

Weitere Informationen und Termine unter: verkehrshaus.ch/hans-erni-museum/veranstaltungen

Eintritt: Erwachsene CHF 18.– / Kinder & Jugendliche CHF 14.–

Mit der Konzertkarte Ark Nova ist der Ausstellungsbesuch kostenlos.

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Wir sind Ihr Kompetenzpartner zur Entwicklung der Mobilität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Sammlung ist einzigartig und von gesellschaftlicher Relevanz. Wir bieten Ihnen Einblicke, den Zugang zu Objekten, Experten, historischen Dokumenten und Videos. Die Vielfalt des Verkehrshauses der Schweiz, seine Bildungsprojekte und Veranstaltungen sind eine Quelle für spannende, individuelle mediale Geschichten. Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz.