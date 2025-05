Stadtmuseum Aarau

Letzte Chance: Ausstellung «geliebt, gelobt, gehypt» begeistert mit KI-Begleitung Familien & junge Menschen

Superkräfte und KI entdecken im Stadtmuseum Aarau

Den eigenen Hero-Namen erfahren, mit persönlichem Sidekick auf Abenteuerreise gehen und heldenhaftem Selfie nachhause zurückkehren – Stadtmuseum Aarau wird das möglich: Die interaktive Ausstellung «geliebt, gelobt, gehypt – über Held:innen, Vorbilder und Idole» macht Besucher:innen zu Held:innen – mit KI-Begleitung auf Schweizerdeutsch, Selfie-Station, Kinderspur und heroischen Objekten aus der Bevölkerung. Aber Achtung: Nur noch bis zum 6. Juli!

«geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Held:innen, Vorbilder und Idole» läuft noch bis zum 6. Juli im Stadtmuseum Aarau. Besucher:innen erwartet ein interaktives Erlebnis mit Selfie-Station, Games, Dia-Leuchtpulten und einer schweizweit einzigartigen KI-Begleitung auf Schweizerdeutsch und in anderen Sprachen. Die künstliche Intelligenz vergibt Superkräfte, Held:innennamen und individuelle Sidekicks – samt Abenteuerreise in Gedichtform und Erinnerungsfoto. Ideal für Familien: eine extra Kinderspur mit Rätseln, Mini-Games und Bastelstationen. Ergänzend läuft bis 8. Juni die Foyer-Ausstellung «Kaboom – Afrikanische Comics» und es finden Special-Events wie ein Deepfake-Vortrag (25.6.) und eine Führung mit einem Cosplayer statt (29.6.).

Superkräfte und KI entdecken im Stadtmuseum Aarau

Interaktive Ausstellung „geliebt, gelobt, gehypt“ nur noch bis 6. Juli

Wer ist dein Vorbild? Welche Superkraft steckt in dir? Und was könnte dein Held:innenname sein? «geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Held:innen, Vorbilder und Idole» im Stadtmuseum Aarau lädt Besucher:innen ein, den eigenen Idolen auf die Spur zu gehen und sich selbst heroisch in Szene zu setzen. Dabei bietet die Ausstellung mit Bildern aus dem Ringier Bildarchiv nicht nur überraschende Inhalte von Alltagsheld:innen bis zur Superkraft der Zukunft, sondern ein interaktives Erlebnis, das begeistert. Noch bis zum 6. Juli 2025 bleibt Zeit für ein echtes Abenteuer zwischen Paw Patrol, Pikachu, Pipi Langstrumpf, Harry Potter und Papst. Mit Selfie-Station, Games, analogen Dia-Leuchtpulten und der äusserst unterhaltsamen KI-Begleitung.

Mit der KI auf zum eigenen Abenteuer

Highlight der Ausstellung ist ein KI-Rundgang mit zwei schlagfertigen KI-Persönlichkeiten: Sie begleiten Besucher:innen in Schweizerdeutsch (Hochdeutsch, Französisch, Englisch oder Italienisch) durch die Ausstellung. Im KI-Dialog, erfahren sie, welche Superkraft in ihnen steckt, welcher Held:innen-Name zu ihnen passt oder welcher Sidekick sie auf der Abenteuer reise unterstützen wird. Am Ende gibt es ein Gedicht zur individuellen Geschichte – und ein ausgedrucktes Erinnerungsfoto zum Mitnehmen.

Selber machen, gamen und stereotype Helden:bilder hinterfragen

Ob alte Dias auf Leuchtpulte legen, in Game-Welten eintauchen oder sich selbst als Held:in inszenieren – diese Ausstellung lebt vom Mitmachen. Besonders ist auch die sogenannte Heldothek, in der Menschen aus der Region persönliche Gegenstände beigesteuert haben, die mit bewunderten Personen oder Erinnerungen verknüpft sind.

Gleichzeitig regt die Ausstellung zur Reflexion an: Brauchen wir heute überhaupt noch Held:innen und wenn ja, welche Charaktereigenschaften sollen diese auszeichnen? Comics und Videogames erzählen neue Narrative abseits klischeehafter Muskelpakete mit gefährlichen Waffen und Capes.. Diversere, verletzliche oder Figuren mit Handicap rücken ins Zentrum – so zum Beispiel Bionic-Man mit einer Handprotese gegen Mobbing einsetzt. «geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Held:innen, Vorbilder und Idole» macht diese Entwicklungen sichtbar – und lädt dazu ein, das eigene Bild von Vorbildern zu hinterfragen. Die Ausstellung wird so zum kollektiven Spiegelbild unserer Vorbilder – zwischen Mythos, Alltagsheld:innen und Popkultur

Ideal für Familien: Erste KI-Erfahrungen & Kinderspur

Die Ausstellung eignet sich besonders gut für Familien mit Kindern. Sie bietet eine einmalige Gelegenheit, gemeinsam mit der ganzen Familie erste spielerische Erfahrungen mit Künstlicher Intelligenz zu machen. Eine separate Kinderspur sorgt zusätzlich mit Rätseln, Mini-Games und Bastelstationen für kreative und unterhaltsame Museumsmomente.

Specials im Juni: Deepfake, Cosplay & Fanwelten

Zum Ausstellungs-Endspurt erwarten die Besucher:innen zwei besondere Highlights:

25. Juni : Vortrag zum Thema KI & Deepfakes – über die Chancen, Risiken und Täuschungen durch mit Künstlicher Intelligenz erstellte Bilder und Videos.

: – über die Chancen, Risiken und Täuschungen durch mit Künstlicher Intelligenz erstellte Bilder und Videos. 29. Juni : Letzte Führung mit Cosplayer – für einmal nicht nur Führung, sondern echte Begegnung mit der lebendigen Fankultur! Die Führung mit Cosplayer Florian taucht ein in die Cosplay-Faszination , bei der Fans selber in die selbst gestalteten Kostüme ihrer Lieblings-Held:innen schlüpfen.

: – für einmal nicht nur Führung, sondern echte Begegnung mit der lebendigen Fankultur! Die Führung mit Cosplayer Florian taucht ein in die , bei der Fans selber in die selbst gestalteten Kostüme ihrer Lieblings-Held:innen schlüpfen. bis 8. Juni: läuft aktuell die begleitende Foyer-Ausstellung «Kaboom – Afrikanische Comics» im Stadtmuseum Aarau

Homestorys, Alltagsheld:innen und andere Bilderschätze aus dem Ringier Bildarchiv

Ursula Andress, Bernhard Russi, Pippi Langstrumpf, Aretha Franklin, Pingu, die Macher hinter Asterix und Obelix, Elisabeth Kopp, oder der Feuerwehrmann, der ein Kätzchen rettet… Der Promi-Bilderschatz aus dem Ringier Bildarchiv und die Berichterstattung über Alltagsheld:innen im SonntagsBlick und Co. ist beinahe endlos. In der Ausstellung gezeigt werden die schönsten Trouvaillen an der Posterwand, als Heftli zum Durchblättern und als Bilderschau an der Wand. Die Homestorys aus dem Ringier Bildarchiv geben Einblick in das private Leben von Stars und vermitteln den Betrachtenden eine «authentische» Nähe. Das Format der Boulevardmedien ist seit den 1950er-Jahren beliebt und hat sich heute in die digitale Welt ausgebreitet – dort inszenieren sich Berühmtheiten heutzutage in Eigenregie für Instastorys. In der Ausstellung verraten zudem ausgewählte Promis persönlich, wer ihre eigenen Vorbilder, Idole und Held:innen sind oder waren.

Über das Ringier Bildarchiv

Das Ringier Bildarchiv ist mit ca. 7 Millionen Bildern das grösste Fotoarchiv der Schweiz in öffentlicher Hand. In einer Kooperation erhalten und vermitteln Bibliothek und Archiv Aargau und das Stadtmuseum Aarau diesen Bilderschatz gemeinsam. Mit Veranstaltungen und Ausstellungen werden die Bilder, die Schweizer Geschichte und Weltgeschehen dokumentieren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Als Highlight öffnet ca. monatlich das Schauarchiv im Stadtmuseum Aarau und lässt das Publikum selbstständig Originalmaterialien aus dem Ringier Bildarchiv durchforsten.

Praktische Infos

Öffnungszeiten: Mo–Fr 11–18 Uhr, Sa 10–17 Uhr, So 11–17 Uhr

Eintritt: CHF 8 regulär / CHF 5 reduziert / Kinder bis 16 Jahre gratis

Videotrailer & Medienbilder zur Ausstellung

