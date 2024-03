Verkehrshaus der Schweiz

Einladung zur Premiere des neuartigen Bildungsformates - Kino macht klug!

Film ab für die Bildung: Das Verkehrshaus lanciert «Kino macht klug!»

Das Verkehrshaus der Schweiz lanciert in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Luzern «Kino macht klug!» – ein neuartiges Bildungsformat. Diese interaktive Lernreihe kombiniert Filmvorführungen mit Live-Experimenten und macht aus dem Kinoerlebnis ein dynamisches Wissenstheater. Zuschauerinnen und Zuschauer erleben, wie Wissenschaft in Aktion tritt und erhalten fundierte Einblicke direkt von der Bühne.

Ab Ende März verwandelt sich das Filmtheater im Verkehrshaus der Schweiz einmal wöchentlich in ein interaktives Wissenstheater, das Filmvorführungen in einzigartige Lernerlebnisse transformiert. Durch Live-Inputs zu naturwissenschaftlichen Themen und beeindruckende Experimente vor der grössten Leinwand der Schweiz werden Inhalte lebendig und nachhaltig vermittelt, unterstützt durch aktive Publikumsbeteiligung. Diese Initiative wurde speziell für Schulklassen konzipiert und orientiert sich am Lehrplan 21. Die erste Show «Extreme Weather», veranschaulicht mit Film und Experimenten komplexe Fragen zu Wetterphänomenen und Klimawandel.

«Kino macht klug!» wird durch die Gebert Rüf Stiftung, Ernst Göhner Stiftung und cogito foundation grosszügig gefördert. Die Stiftungen ermöglichen u.a., dass Schulklassen das Bildungsangebot zum halben Preis – also für 4 Franken pro Person – erleben können.

Das Angebot ist ab sofort für Schulen über die Webseite: www.verkehrshaus.ch/kino-macht-klug buchbar.

Gerne laden wir Sie zur Première dieses neuen Angebotes ein:

Wann: Mittwoch, 20. März 2024

Wo: Filmtheater im Verkehrshaus der Schweiz, Lidostrasse 5, 6006 Luzern

Programm:

09.00 Uhr Eintreffen der Gäste / Begrüssungskaffee

09.45 Uhr Start der Vorführung «Kino macht klug! – Extreme Weather»

11.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Bilder: Klicken Sie hier, um zur Bildergalerie zu gelangen.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich bis am 20. März unter folgendem Link an. www.verkehrshaus.ch/medienakkreditierung

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Das Verkehrshaus ist ein Museum und Themenpark für sämtliche Bereiche der Mobilität. Es fördert das Interesse und das Verständnis für die historischen Zusammenhänge und die Entwicklungen mit ihren Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Die Ausstellung im «House of Energy» widmet sich dem Themenschwerpunkt Energie. Neben dem Museum beherbergt das Verkehrshaus auch ein Planetarium, das «Filmtheater» und das «Swiss Chocolate Adventure». Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz. Das Verkehrshaus der Schweiz ist das meistbesuchte Museum der Schweiz.