Verkehrshaus der Schweiz

Einladung zur Jahreskonferenz des Verkehrshaus der Schweiz: Rekordjahr, Rückblick und Ausblick

Wir haben 2023 einen neuen Meilenstein erreicht, der nicht nur unsere Erwartungen übertraf, sondern auch die Begeisterung und das Interesse an unseren Ausstellungen und Veranstaltungen unterstreicht.

Geschätzte Medienschaffende

Gerne laden wir Sie zur Jahreskonferenz des Verkehrshauses der Schweiz ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 17. Januar 2024, von 9 bis 10 Uhr bei uns an der Lidostrasse 5 in Luzern statt.

Auf der Jahreskonferenz möchten wir nicht nur diesen Erfolg feiern, sondern auch einen spannenden Ausblick auf das kommende Jahr geben. Wir haben interessante Ausstellungen, innovative Projekte und aufregende Veranstaltungen geplant, die sicherlich Ihre Neugier wecken werden.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich bis am 16. Januar unter folgendem Link an. www.verkehrshaus.ch/medienakkreditierung

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Das Verkehrshaus ist ein Museum und Themenpark für sämtliche Bereiche der Mobilität. Es fördert das Interesse und das Verständnis für die historischen Zusammenhänge und die Entwicklungen mit ihren Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Die Ausstellung im «House of Energy» widmet sich dem Themenschwerpunkt Energie. Neben dem Museum beherbergt das Verkehrshaus auch ein Planetarium, das «Filmtheater» und das «Swiss Chocolate Adventure». Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz. Das Verkehrshaus der Schweiz ist das meistbesuchte Museum der Schweiz.