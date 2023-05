Jahresbericht Schulthess Klinik: mit positivem Ergebnis in Bewegung

Schulthess Klinik

Die Schulthess Klinik führte im Jahr 2022 10 000 Operationen und 133 126 ambulante Konsultationen durch und erwirtschaftete mit 205,9 Mio. Franken und einer EBITDA-Marge von 11,8% ein sehr positives Resultat. Ihr Jahresbericht zeigt, wie dies die 1149 Mitarbeitenden aus 47 Nationen erreicht haben. Alles unter dem Motto: «In Bewegung, weil wir auf ein starkes Fundament bauen.»

Neben der folgenden Medienmitteilung gibt der umfassende Online-Jahresbericht detaillierten Einblick in das Schaffen der einzelnen Fachabteilungen der Klinik und dient so auch als zukünftige Recherchequelle.

Schulthess Klinik bleibt mit positivem Ergebnis in Bewegung

Die orthopädische Spezialklinik erreichte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 205,9 Mio. Franken. Ihre EBITDA-Marge beträgt 11,8 %. Davon investierte die Klinik wie immer einen grossen Teil in ihre Forschungsarbeit. Die Forschungsresultate sowie offiziellen Qualitätszahlen belegen die hohe medizinische Qualität, mit der die Klinik ihre Patienten behandelt. 51 % der 8294 stationären Patienten waren allgemeinversichert, 49 % zusatzversichert.

Der umfassende Online-Jahresberichtwürdigt, was hinter diesen Zahlen und ihrer Qualität steckt, und gibt detaillierten Einblick in die verschiedenen Fachabteilungen.

Mit diesem Ergebnis knackt die Schulthess Klinik zum zweiten Mal in ihrer Geschichte die 200-Mio.-Umsatz-Marke. «Dieses Ergebnis ist dem enormen Einsatz unserer 1149 Mitarbeitenden zu verdanken», berichtet CEO Andrea Rytz stolz. 2022 hat sich die gesamte Schulthess-Klinik intensiv mit ihrer DNA befasst: mit ihrem Stiftungszweck, Leitbild und den Pionieren ihrer Geschichte. «In Bewegung, weil wir auf ein starkes Fundament bauen.» ist gemäss Andrea Rytz nicht nur ein Motto, sondern das, was die Schulthess Klinik ausmacht.

Im Sinne der Pioniere

Menschen mit Beschwerden am Bewegungs- und Stützapparat von ihren Schmerzen zu befreien und ihre Mobilität wiederherzustellen – das war schon 1883 das Ziel des Klinik-Gründers Wilhelm Schulthess und ist im Zweck der Wilhelm Schulthess-Stiftung verankert, von der die Klinik seit 1935 getragen wird. Die Mitarbeitenden vereinen, so will es das Leitbild, Spitzenmedizin, Innovation und Menschlichkeit, um den Behandlungserfolg sicherzustellen.

Das Fundament der Klinik für die Spitzenmedizin ist ihre grosse Erfahrung und Spezialisierung. Sie konzentriert sich voll und ganz auf den Bewegungsapparat. Innerhalb der Klinik setzt sich die Spezialisierung durch die verschiedenen Fachabteilungen fort, was durch eine Teamstruktur realisiert wird. Die Teams werden in den konservativen wie auch chirurgischen Bereichen von international anerkannten Experten geführt und arbeiten wiederum interdisziplinär zusammen. Für diesen Teamaufbau mit Aufteilung in Kompetenzbereiche legte bereits in den 60er-Jahren der damalige Klinikdirektor, Norbert Gschwend, den Grundstein.

Ebenfalls schuf Norbert Gschwend in den 70er-Jahren mit der klinikinternen Dokumentationsstelle für Knie- und Hüftprothesen das Fundament der Outcome-Forschung der Klinik, die sich im Laufe der Jahre immer weiter professionalisierte und systematisierte – immer mit dem Ziel, Behandlungen stetig zu verbessern. Mit 462 Publikationen und Fortbildungen alleine im Jahr 2022 gaben die Spezialisten der Klinik ihr Wissen im In- und Ausland weiter.

Mit der Outcome-Forschung schliesst sich der Kreis von Qualität und gutem Ergebnis: «Nur mit herausragender medizinischer Qualität und expliziten Prozessabläufen gelingt es, zu wachsen und finanziell positive Ergebnisse zu erreichen», ist Andrea Rytz überzeugt. «Dies wiederum ermöglicht Investitionen in gezielte Outcome-Forschung, welche wiederum der medizinischen Qualität und vor allem den Patienten zugutekommt.»

Gemeinnütziger Stiftungsgedanke

«Spitzenmedizin und Innovation dank wissenschaftlicher Fundiertheit geben sich in der Schulthess Klinik seit jeher die Hand», erklärt Michael Leunig, CMO und Chefarzt Hüftchirurgie. «Mindestens so wichtig ist uns die Menschlichkeit und damit auch der gemeinnützige Stiftungsgedanke.» Dieser kommt insbesondere über den Patientenhilfsfonds zur Geltung, der Patienten aus dem In- und Ausland unterstützt, welche vor einer komplexen orthopädischen Behandlung stehen und sich diese nicht leisten können. So behandelte die Klinik auch 2022 Kinder aus Krisen- und Kriegsgebieten.

Der Umwelt zuliebe verzichtet die Schulthess Klink einmal mehr auf einen umfassenden gedruckten Jahresbericht. Die wichtigsten Informationen fanden den Weg auf umweltfreundlichem Graspapier zu einem kleinen Empfängerkreis. Der umfassende Bericht mit detaillierten Kennzahlen findet sich auf www.schulthess-klinik.ch/de/jahresbericht2022.

