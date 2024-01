Verkehrshaus der Schweiz

Eine Million Eintritte im Verkehrshaus der Schweiz

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Eine Million Eintritte im Verkehrshaus der Schweiz

Das Verkehrshaus der Schweiz feiert einen Meilenstein: Im Jahr 2023 verzeichnet das meistbesuchte Museum der Schweiz rund 1’002’000 Eintritte und übertrifft damit erstmals seit 1997 die Millionengrenze. Die Verantwortlichen schreiben diesen Erfolg dem erweiterten Angebotsspektrum zu. Die Eröffnungen der Ausstellungshalle «Experience Energy!» und der Landwirtschaftsausstellung «Von Heugabeln und Drohnen» trugen ebenfalls zu diesem Ergebnis bei.

Die Besucherzahlen für 2023 sind im Vergleich zum Vorjahr (904’413) um rund 11 Prozent gestiegen und übertreffen das Niveau vor der Corona-Pandemie. Im Jahr 2019 wurden 993’775 Eintritte registriert. Diese Zunahme führen die Verantwortlichen auf einen besonders stark frequentierten Jahresbeginn sowie auf die fortlaufende Weiterentwicklung des Angebots zurück. Im April wurde die Ausstellungshalle «Experience Energy!» eröffnet, gefolgt von der Landwirtschaftsausstellung «Von Heugabeln und Drohnen» im Juni. Die verschiedenen Thementage sowie der strategische Wechsel zu einem Kompetenzzentrum für Mobilitäts- und Energiethemen tragen ebenfalls entscheidend zu diesem Erfolg bei.

Transformation vom Museum zu einem Bildungs- und Wissenshub

Das Verkehrshaus bleibt ein beliebter Lern- und Ausflugsort für Schulklassen. Im Jahr 2023 besuchten rund 3’000 Schulklassen oder rund 50’000 Schülerinnen und Schüler das Verkehrshaus. Die einzigartigen Bildungsangebote und interaktiven Ausstellungen tragen dazu bei, dass das Verkehrshaus ein fester Bestandteil des Lehrplans und ein aufregendes Ziel für Schülerinnen und Schüler bleibt.

Attraktionen bieten innovatives Entertainment

Das Planetarium hat durch innovative Veranstaltungsformate neue Massstäbe gesetzt und erstmals 100’000 Eintritte erreicht. Angebote wie «Plani4Kids», mehrere Konzerte, 3D-Hörspiele der «drei ???» und die Musikshow «Pink Floyd – The Dark Side of the Moon» haben die Vielfalt des Angebots im einzigen Grossplanetarium der Schweiz unterstrichen. Die täglichen interaktiven Live-Shows im Planetarium sind weltweit einzigartig und ermöglichen es, dem Publikum tagesaktuelle Inhalte wie soeben entdeckte Exoplaneten oder neue Bilder von Weltraumteleskopen wie dem James Webb Space Telescope oder EUCLID zu zeigen.

Die Themenwelt «Swiss Chocolate Adventure» vermittelt auf einer rund 20-minütigen Reise Wissenswertes über Entdeckung, Herkunft, Herstellung und Transport von Schokolade. Auch bei ausländischen Gästen erfreut sich diese Attraktion grosser Beliebtheit und ist ein wesentlicher Anziehungspunkt für dieses Besuchersegment.

Das Filmtheater erzielte mit Blockbustern wie Avatar auf der riesigen Leinwand und in 3D grosse Resonanz. Für gute Besucherzahlen sorgten die neuen Dokumentarfilme «Geheimnisse des Meeres», «Antarktis» und «Planet Power – Mit Solarenergie um die Erde».

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Das Verkehrshaus ist ein Museum und Themenpark für sämtliche Bereiche der Mobilität. Es fördert das Interesse und das Verständnis für die historischen Zusammenhänge und die Entwicklungen mit ihren Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Die Ausstellung im «House of Energy» widmet sich dem Themenschwerpunkt Energie. Neben dem Museum beherbergt das Verkehrshaus auch ein Planetarium, das «Filmtheater» und das «Swiss Chocolate Adventure». Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz. Das Verkehrshaus der Schweiz ist das meistbesuchte Museum der Schweiz.