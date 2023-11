Einladung - Kunst neu erleben: Weltpremiere von «Lastings Impressions»

Verkehrshaus der Schweiz

Luzern, 7. November 2023

Kunst neu erleben: Weltpremiere von «Lastings Impressions»

Am 10. November feiert das Verkehrshaus Filmtheater die Weltpremiere des 3D-Films «Lasting Impressions». Dieser 3D-Film erweckt über 100 Meisterwerke der berühmten französischen Impressionisten wie Van Gogh, Monet, Renoir, Degas und weiteren berühmten Künstlern zum Leben, mit den Produzenten Ed Kasses, Joyce Green und Sängerin Nana Mouskouri als Gäste.

«Lasting Impressions» entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer in die faszinierende Welt berühmter Kunstwerke von Meistern wie Gauguin, Monet, Degas und Van Gogh. Dank der beeindruckenden 3D Motion Sculpting Technologie werden diese Gemälde in atemberaubender Stereoskopie zum Leben erweckt. Die Zuschauenden haben die Möglichkeit, förmlich in die Leinwand einzutauchen, sich durch die Szenerien zu bewegen und die Kunstwerke aus völlig neuen Perspektiven zu erleben. Man kann sich vorstellen, mit Renoirs Mittagsgästen am Tisch zu sitzen, mit Degas' Ballerinas zu tanzen, über Monets Seerosen zu schweben oder in Van Goghs "Sternennacht" einzutauchen. Es fühlt sich an, als ob man Teil der Gemälde wird und jeden Pinselstrich lebendig erlebt.

«Lasting Impressions» bietet nicht nur ein visuelles Fest, sondern auch eine Sinnesfreude für die Ohren. Die begleitende Musik von Komponisten wie Debussy und Ravel sowie französische Klassiker von Edith Piaf, Charles Aznavour und Nana Mouskouri ist perfekt auf die Kunst abgestimmt. Dies trägt dazu bei, eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen, die das Gesamterlebnis vertieft.

Der Film läuft ab 18. November jeweils am Wochenende um 17 Uhr im Filmtheater des Verkehrshauses.

Programm:

Freitag, 10. November:

18:30 Türöffnung

18:30 – 19:30 Apéro

19:30 Begrüssung und Einleitung

19:45 Filmstart

20:30 Diskussion mit Produzenten und Nana Mouskouri (Englisch)

Wir laden Sie ein, an diesem einzigartigen kulturellen Ereignis teilzunehmen. Zur Anmeldung und für weitere Informationen besuchen Sie die Webseite oder kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Das Verkehrshaus ist ein Museum und Themenpark für sämtliche Bereiche der Mobilität. Es fördert das Interesse und das Verständnis für die historischen Zusammenhänge und die Entwicklungen mit ihren Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Die Ausstellung im «House of Energy» widmet sich dem Themenschwerpunkt Energie. Neben dem Museum beherbergt das Verkehrshaus auch ein Planetarium, das «Filmtheater» und das «Swiss Chocolate Adventure». Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz. Das Verkehrshaus der Schweiz ist das meistbesuchte Museum der Schweiz.