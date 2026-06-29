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RETAIL BEATS 2026: Zukunftsimpulse und Festivalatmosphäre. Entscheider aus Handel und Industrie feiern Innovation, Austausch und den Mut zur Veränderung beim Zukunftsfestival der ANWR GROUP

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Mainhausen (ots)

Mit inspirierenden Vorträgen, praxisnahen Workshops, innovativen Ausstellern und einer einzigartigen Festivalatmosphäre hat das RETAIL BEATS Festival am 25. und 26. Juni rund 650 Entscheiderinnen und Entscheider aus Handel, Industrie und Dienstleistungsunternehmen nach Mainhausen gebracht. Auf drei Bühnen, in sieben Werkstätten und an den Ständen von 40 Ausstellern drehte sich beim Zukunftsfestival der ANWR GROUP alles um die Frage, wie der Handel von morgen erfolgreich gestaltet werden kann.

"Beweg dich. Handel. Jetzt." - das Festivalmotto war an beiden Tagen überall spürbar. Statt klassischer Konferenzatmosphäre bot RETAIL BEATS einen Ort zum Mitdenken, Mitdiskutieren und Vernetzen. Zwischen Keynotes, Panels und Workshops entstanden zahlreiche neue Kontakte und Ideen für die Zukunft des Handels.

"Die beiden Tage haben mich total begeistert", resümiert Frank Schuffelen, CEO der ANWR GROUP nach zwei Festivaltagen. "Nicht nur wegen des beeindruckenden Programms oder der hochkarätigen Speaker - sondern aufgrund der Menschen vor Ort. Überall war der Wille spürbar, den Handel aktiv zu gestalten. Wer gesehen hat, mit wie viel Leidenschaft und Offenheit unsere Händlerinnen und Händler, unsere Geschäftspartner und die Startups im Ausrausch waren, kann gar nicht anders, als optimistisch in die Zukunft zu blicken." Passend dazu lautete der Titel seines Impulses: 1+1 > 3. Schuffelen betonte die Kraft der Gemeinschaft, als Basis für zukünftigen Erfolg.

Auftakt mit Innovationen und Auszeichnungen

Bereits der erste Festivalabend setzte ein starkes Zeichen. Im Rahmen der feierlichen MoveBeyond Award Ceremony wurden erstmals innovative Startups ausgezeichnet, die mit ihren Lösungen neue Impulse für Handel und Konsum setzen. Die Preisverleihung machte deutlich, welche Innovationskraft in jungen Unternehmen steckt und wie wichtig der Dialog zwischen etablierten Marktteilnehmern und Startups für die Zukunft des Handels ist.

"RETAIL BEATS steht als Zukunftsfestival für Inspiration, Netzwerk, Mut und neue Perspektiven", so Initiator Ullrich Lüke, Head of Corporate Communications der ANWR GROUP. "Der MoveBeyond Award ergänzt dieses Konzept perfekt."

Beim anschließenden Community Event nutzten Händler, Marken, Partner und Branchenexperten die Gelegenheit zum intensiven Austausch in entspannter Festivalatmosphäre.

Inspiration für den Handel von morgen

Der zweite Festivaltag begann mit einer eindrucksvollen Keynote der ehemaligen Stuntfrau und Bestsellerautorin Miriam Höller. Mit ihrer persönlichen Geschichte über Mut, Resilienz und Veränderung begeisterte sie das Publikum und zeigte eindrucksvoll, wie aus Rückschlägen neue Stärke entstehen kann.

Ebenso authentisch präsentierte sich Ski-Legende Felix Neureuther. Im Rahmen eines Interviews sprach er über Motivation, Teamgeist und die Bereitschaft, nach Niederlagen immer wieder aufzustehen. Besonders eindrucksvoll ist sein Engagement für seine Felix Neureuther Stiftung. Mit der Initiative "Beweg dich schlau!", begeistert er Kinder und Jugendliche für mehr Bewegung und vermittelt ihnen wichtige Kompetenzen für ein gesundes Leben. Seine Botschaft: Bewegung schafft nicht nur körperliche Fitness, sondern stärkt auch Selbstvertrauen, Kreativität und die Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern.

Zu den weiteren Höhepunkten gehörten die Vorträge von Carsten Unbehauen, CEO ASICS EMEA. In zehn Thesen zur Zukunft des deutschen Sportfachhandels zeichnete er ein positives Bild der Branche und prognostizierte dem Sportmarkt auch in den kommenden Jahren weiteres Wachstum. Branchenexperte Dr. Kai Hudetz vom IFH Köln zeigte auf, wie konsequente Digitalisierung und ein klarer Kundenfokus den Handel erfolgreich machen können. ANWR GROUP CCO Tobias Eichmeier betonte die Chancen des Fachhandels, wenn er sich stärker auf das Erlebnis auf der Fläche und die Inszenierung der Produkte konzentriert. Die Zeit dafür sollen automatisierte und digitalisierte Prozesse im Hintergrund schaffen. Martina Novotny, CDO der ANWR GROUP setzte ihren Fokus auf den Einsatz von KI. Dabei geht es nicht nur um Technologie, sondern um Menschen, Haltung und die Fähigkeit, neu zu lernen.

Festival statt Fachkongress

Neben dem Bühnenprogramm bot RETAIL BEATS zahlreiche Möglichkeiten zum direkten Austausch. Rund 40 Aussteller präsentierten innovative Lösungen für den mittelständischen Handel - von digitalen Plattformen über Künstliche Intelligenz bis hin zu Nachhaltigkeit, Mitarbeiterorganisation und modernen Geschäftsmodellen.

In sieben interaktiven Werkstätten diskutierten die Teilnehmer konkrete Fragestellungen und entwickelten gemeinsam Lösungsansätze für die Herausforderungen des Handels.

Den Abschluss bildete die RETAIL BEATS Party. Trotz sommerlicher Temperaturen wurde bis spät in den Abend hinein getanzt, diskutiert und gefeiert. Damit unterstrich das Festival einmal mehr seinen besonderen Charakter: Fachlicher Austausch und persönliche Begegnungen gehen bei RETAIL BEATS Hand in Hand.

Für Ullrich Lüke steht nach zwei intensiven Tagen fest: "Der Handel braucht Orte, an denen Menschen sich begegnen, Erfahrungen teilen und gemeinsam nach vorne denken. Denn genau dort entstehen die Ideen, die den Unterschied machen, wachsen Vertrauen und Partnerschaften - und entsteht der Mut, Veränderungen nicht nur zu akzeptieren, sondern aktiv zu gestalten. Genau dafür steht RETAIL BEATS."

Über die ANWR GROUP eG:

Die ANWR GROUP eG mit Zentrale in Mainhausen (Hessen) gehört mit einem Abrechnungsvolumen von 19,6 Mrd. Euro zu den erfolgreichsten und umsatzstärksten Handelskooperationen mit dem Schwerpunkt auf den Schuh-, Sport- und Lederwarenhandel in Europa. Die genossenschaftlich organisierte Unternehmensgruppe optimiert Prozesse und stellt Handels-, Beratungs-, Steuerungs- und Finanzierungsplattformen für den Handel zur Verfügung. Der ANWR- Unternehmensgruppe sind über ihre beiden Kreditinstitute - DZB BANK GmbH und AKTIVBANK AG - rund 20.000 mittelständische Unternehmen angeschlossen. Die Gruppe beschäftigt selbst rund 1.400 Mitarbeiter.

www.anwr-group.com

Über RETAIL BEATS:

RETAIL BEATS ist die Zukunftsplattform der ANWR GROUP für den Handel von morgen. Mit Festival, Academy, On Tour, Magazin und dem MoveBeyond Award bringt RETAIL BEATS Händlerinnen und Händler, Marken, Startups und Branchenexperten zusammen, um Innovationen sichtbar zu machen, Wissen zu teilen und gemeinsam neue Perspektiven für den Handel zu entwickeln.

www.retail-beats.de