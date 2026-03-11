Zürich Tourismus

Zürich Experience 2026: Hochkarätige Speaker:innen diskutieren Zukunft des Städtetourismus

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Zürich Experience 2026: Hochkarätige Speaker:innen diskutieren Zukunft des Städtetourismus

Am Donnerstag, 27. August 2026, findet im The Circle Convention Center am Flughafen Zürich die dritte Ausgabe der «Zürich Experience – Summit for Urban Tourism» statt. Der nationale Städtetourismus-Kongress bringt Führungskräfte, Expert:innen und Entscheidungsträger:innen aus Tourismus, Wirtschaft, Politik und Verwaltung zusammen, um aktuelle Entwicklungen und Zukunftsfragen des urbanen Tourismus zu diskutieren. Tickets für die Veranstaltung sind ab sofort erhältlich.

Der urbane Tourismus spielt eine zentrale Rolle im Schweizer Tourismussystem und gilt als wichtiger Innovations- und Wachstumstreiber der Branche. Vor diesem Hintergrund bietet die Zürich Experience mit hochkarätigen Keynotes, praxisnahen Breakout-Sessions und vielfältigen Networking-Möglichkeiten eine Plattform für Austausch und Inspiration rund um die Zukunft des Städtetourismus – und darüber hinaus.

Internationale Perspektiven und hochkarätige Speaker:innen

Zu den Speaker:innen zählen renommierte Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen:

Prof. Dr. Richard David Precht , Philosoph, Publizist und Autor

, Philosoph, Publizist und Autor Helene Budliger Artieda , Staatssekretärin und Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO

, Staatssekretärin und Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO Oliver Buchhofer , COO von Swiss International Air Lines

, COO von Swiss International Air Lines Geerte Udo, Place-Branding-Expertin

Der deutsche Philosoph Prof. Dr. Richard David Precht kehrt nach seinem viel beachteten Auftritt im vergangenen Jahr erneut zur Zürich Experience zurück. Nachdem er 2025 den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Gesellschaft und Tourismus thematisierte, widmet er sich diesmal dem Phänomen des «Angststillstands». Seine These: Nicht fehlende Ideen, sondern die Angst vor Fehlern ist häufig der grösste Innovationskiller. Precht zeigt auf, wie diese Furcht Entscheidungen verzögern und Veränderungen bremsen kann und welche Lehren sich daraus auch für Wirtschaft und Tourismus ziehen lassen.

Weitere Keynotes und praxisnahe Breakout-Sessions greifen zentrale Trends, Herausforderungen und Chancen des Städtetourismus auf. Diskutiert werden unter anderem verändertes Reiseverhalten, wirtschaftliche Entwicklungen, Fragen der Mobilität, die Auswirkungen klimatischer Veränderungen sowie Best-Practice-Beispiele. So entstehen neue Perspektiven für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Städtetourismus. Weitere Speaker:innen werden in den kommenden Wochen kontinuierlich ergänzt und bekannt gegeben.

Plattform für Austausch im gesamten Tourismussystem

Die Zürich Experience richtet sich an Fachleute aus dem inneren und erweiterten Tourismussystem, darunter Destinationen, touristische Leistungsträger, Vertreter:innen aus Politik und Verwaltung sowie Partnerorganisationen aus der ganzen Schweiz.

Thomas Wüthrich, Direktor von Zürich Tourismus, ordnet die Bedeutung der Veranstaltung ein: «In nur drei Jahren hat sich die Zürich Experience als Denkwerkstatt für den Schweizer Tourismus etabliert. Ihre Impulse reichen heute über die Landesgrenzen hinaus. Das unterstreicht die zentrale Rolle des Städtetourismus als Motor des gesamten Tourismussystems.»

Tickets ab sofort erhältlich

Die Zürich Experience 2026 findet am Donnerstag, 27. August 2026, im The Circle Convention Center am Flughafen Zürich statt. Tickets sind ab sofort verfügbar.

Über Zürich Tourismus Zürich Tourismus ist verantwortlich für das Destinationsmarketing und die touristische Markenprofilierung der Stadt und Region Zürich als vielfältige Tourismusdestination. Wir engagieren uns dafür, dass Zürich als nachhaltige und lebenswerte Premiumdestination mit Ferienqualität wahrgenommen wird.

Kontakt Zürich Tourismus Michael Müller, Corporate Communication & Mediensprecher Gessnerallee 3, CH-8001 Zürich T +41 44 215 40 13 michael.mueller@zuerich.com zuerich.com, #visitzurich