Fürstentum Liechtenstein

Regierungschefin-Stellvertreterin Monauni am Ministertreffen von FIT-P in Singapur

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Am Dienstag, 18. November 2025, nahm Regierungschefin-Stellvertreterin Monauni am ersten Ministertreffen der Future of Investment and Trade Partnership in Singapur teil. Sie nutzte ihren Besuch zudem für bilaterale Treffen mit ihren Ministerkollegen aus Singapur und Neuseeland sowie für ein Gespräch mit liechtensteinischen Unternehmen vor Ort.

Bei der Future of Investment and Trade Partnership handelt es sich um eine Koalition kleiner und mittlerer Staaten, die sich für einen offenen, regelbasierten und fairen Handel einsetzen und dazu konkrete Ansätze zur Lösung aktueller globaler Handelsprobleme erarbeiten und Direktinvestitionen zur Ermöglichung einer nachhaltigeren Entwicklung fördern wollen. Liechtenstein ist der Koalition bei ihrer Gründung im September 2025 beigetreten.

Im Rahmen des ersten Ministertreffens in Singapur konnte eine Erklärung zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Lieferketten verabschiedet werden. Ziel der Erklärung ist es, die Zusammenarbeit und Koordination zur Früherkennung von Risiken zu stärken und bewährte Verfahren als Reaktion auf erhebliche Störungen von Lieferketten zu bekräftigen. Zu diesem Zweck soll ein Netzwerk von Kontaktstellen eingerichtet werden, das im Ernstfall eine wirksame Reaktion auf Störungen und Unterbrüche ermöglichen soll.

Treffen mit politischen Vertretern und der liechtensteinischen Wirtschaft

Regierungschefin-Stellvertreterin Monauni nutzte ihre Reise nach Singapur auch für diverse bilaterale Treffen. Mit dem Stellvertretenden Premierminister und Handelsminister Singapurs, Kim Yong Gan, tauschte sie sich unter anderem über die aktuellen globalen und regionalen Herausforderungen im Bereich der Wirtschafts- und Handelspolitik aus. Das Gespräch mit dem singapurischen Aussenminister, Vivian Balakrishnan, fokussierte sich auf die Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und Singapur bei den Vereinten Nationen und in internationalen Finanzgremien. Im bilateralen Gespräch mit Todd McClay, Handelsminister Neuseelands, unterstrichen beide Seiten die Bedeutung eines überregionalen Handelsdialogs und diskutierten das Entwicklungspotential des Abkommens über Klimawandel, Handel und Nachhaltigkeit (ACCTS). Zudem wurde die Möglichkeit eines Doppelbesteuerungsabkommens thematisiert.

Im Rahmen ihres Besuchs tauschte sich Regierungschefin-Stellvertreterin Monauni ebenfalls mit Vertretern liechtensteinischer Unternehmen mit Niederlassungen in Singapur aus. Im Zentrum des Gesprächs standen unter anderem die Aktivitäten liechtensteinischer Unternehmen in Singapur und der weiteren Region sowie die konkreten Auswirkungen aktueller geopolitischer Entwicklungen auf die Geschäftsfelder der Unternehmen am Standort Singapur.