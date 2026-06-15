Voices of Nuclear - Switzerland

Das Parlament weist das KKW-Dossier an den Bundesrat zurück: "Stimmen der Kernenergie - Schweiz" gegründet, um die Debatte auf Fakten zu stützen

Sion, VS (ots)

Der Nationalrat hat am Montag mit 100 zu 97 Stimmen den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)" (Geschäft 25.068) an den Bundesrat zurückgewiesen. Er verlangt, dass dieser zuerst den finanziellen Rahmen für neue Kernkraftwerke klärt, bevor das seit 2018 geltende Neubauverbot aufgehoben wird. Das Prinzip einer Technologieöffnung ist damit nicht vom Tisch: Es ist die Finanzierungsfrage, die noch zu klären ist. Die Debatte geht weiter, und die Volksinitiative - die ohnehin dem obligatorischen Referendum von Volk und Ständen untersteht - bleibt hängig. Vor diesem Hintergrund kündigt ein Kollektiv von Bürgerinnen und Bürgern die Gründung des Vereins "Stimmen der Kernenergie - Schweiz" an - mit einem Anspruch: Die kommende Kampagne soll auf überprüfbaren Fakten beruhen statt auf Schlagworten - beginnend bei der Frage der Kosten und der Finanzierung, die nun im Zentrum der parlamentarischen Debatte steht.

Sein Auftrag umfasst drei Achsen: informieren - Öffentlichkeit und Entscheidungsträger auf der Grundlage der Wissenschaft (Sicherheit, Abfälle, Kosten, Klima); überprüfen - die in der Debatte kursierenden Behauptungen, gestützt auf die Faktencheck-Plattformen dematomentgegen.de (Deutsch) und faceaunucleaire.fr (Französisch); mobilisieren - all jene, die überzeugt sind, dass Netto-Null ohne die Kernenergie an der Seite von Wasserkraft, Solar- und Windenergie nicht erreichbar ist. #NetZeroNeedsNuclear

Der Verein schliesst sich dem Netzwerk Voices of Nuclear an, der in Frankreich unter dem Namen " Voix du Nucléaire " gegründet wurde, aber auf dem ganzen Kontinent präsent ist.

Bündeln statt zersplittern. Zahlreiche Gruppierungen und Vereine in der Schweiz teilen diese Ziele bereits - jeder mit begrenzten Mitteln. Der Verein lädt sie ein, ihre Kräfte unter einem gemeinsamen Dach zu vereinen: Ressourcen zu bündeln und mit einer einzigen Bürgerstimme zu sprechen - unabhängig von Betreibern und Nuklearindustrie - wird entscheidend sein gegenüber eingespielten und gut finanzierten Gegenkampagnen.

Der Verein ruft in allen Sprachregionen zur Mitwirkung als Gründungsmitglieder auf. Die Beteiligung von Frauen wird besonders gefördert: Weltweit sind es oft Frauen, die die Führung der Bewegung für die Kernenergie übernommen haben - im Namen ihrer Werte und der künftigen Generationen. Der Verein will ihnen in der Schweiz denselben Platz einräumen; eine starke Vertretung der Frauen im Vorstand ist eine statutarische Verpflichtung.

Der Verein ist unabhängig von politischen Parteien, Gewerkschaften und der Industrie und legt jährlich die Herkunft seiner Mittel offen. Die Gründungsversammlung findet im Sommer 2026 statt.