Vorsorge Check – Ihre Vorsorge in sicheren Händen

Ein Vorsorge Check ist der erste und entscheidende Schritt, um Ihre finanzielle Zukunft langfristig abzusichern und sicherzustellen, dass Ihre Alters- und Risikovorsorge optimal aufgestellt ist. Gerade in der Schweiz, wo das Vorsorgesystem auf drei Säulen basiert, ist es essenziell, die eigenen Leistungen regelmässig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Der Vorsorge Check von Vorsorgeberatung-3A bietet Ihnen dafür eine fundierte, unabhängige Analyse Ihrer aktuellen Situation.

Warum ein Vorsorge Check sinnvoll ist

Schweiz - Januar 2026: Das Schweizer Vorsorgesystem setzt auf die staatliche Alters- und Hinterlassenenversicherung, die Pensionskasse und die private Vorsorge – insbesondere die Säule 3A. Gerade durch die dritte Säule können Sie persönliche Vorsorgelücken gezielt schliessen und steuerliche Vorteile nutzen. Mit einem Vorsorge Check erhalten Sie eine fundierte Einschätzung, ob Ihre Vorsorgeleistungen heute schon zu Ihrer Lebensplanung passen oder angepasst werden sollten.

Ein Vorsorge Check bietet Ihnen:

Transparenz über Ihre Vorsorgesituation – wie gut sind Sie heute über die drei Säulen gedeckt?

– wie gut sind Sie heute über die drei Säulen gedeckt? Individuelle Analyse Ihrer Bedürfnisse und Lebensziele, z. B. Eigenheim, Selbstständigkeit oder Ruhestand.

Ihrer Bedürfnisse und Lebensziele, z. B. Eigenheim, Selbstständigkeit oder Ruhestand. Massgeschneiderte Empfehlungen , um Ihre Vorsorgestrategie zu optimieren – auch hinsichtlich Ihrer Säule 3A-Lösungen.

, um Ihre Vorsorgestrategie zu optimieren – auch hinsichtlich Ihrer Säule 3A-Lösungen. Unabhängige Beratung kostenlos und unverbindlich, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Ablauf eines Vorsorge Checks

Der Vorsorge Check läuft in drei klaren, einfachen Schritten ab – verständlich, professionell und auf Ihre Situation zugeschnitten:

Formular ausfüllen: Sie teilen Ihre Bedürfnisse und aktuellen Daten über ein Online-Formular mit und wählen, ob Sie den Säule 3A Vergleich per E-Mail, telefonisch oder persönlich erhalten möchten. Analyse durch Experten: Ein unabhängiger Vorsorge-Experte kontaktiert Sie, wertet Ihre Daten aus und stellt eine detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Vorsorgesituation zusammen – inklusive Ihrer bestehenden Säule 3A-Lösungen und der passenden Optimierungsansätze. Entscheiden und absichern: Sie erhalten konkrete Empfehlungen und vergleichen verschiedene Angebote in Ruhe. Sie sind zu keinem Abschluss verpflichtet, sondern können frei entscheiden, welche Massnahmen für Sie sinnvoll sind.

Vorteile eines Vorsorge Checks

Ein Vorsorge Check ist weit mehr als nur eine Momentaufnahme. Er hilft Ihnen dabei, Ihre finanzielle Sicherheit – heute und morgen – aktiv zu gestalten:

Umfassende Übersicht: Sie erkennen auf einen Blick, wie gut Ihre Vorsorge wirklich ist – inklusive der Leistungen aus Säule 3A.

Sie erkennen auf einen Blick, wie gut Ihre Vorsorge wirklich ist – inklusive der Leistungen aus Säule 3A. Optimierungspotenzial entdecken: Oft lassen sich Kunden durch gezielte Anpassungen in der Vorsorge – etwa durch einen verbesserten Säule 3A Vergleich – steuerlich und finanziell besser aufstellen.

Oft lassen sich Kunden durch gezielte Anpassungen in der Vorsorge – etwa durch einen verbesserten Säule 3A Vergleich – steuerlich und finanziell besser aufstellen. Zukunft gezielt planen: Strategien wie regelmäßige Einzahlungen, Anpassung des Maximalbetrags Säule 3A oder die optimale Nutzung von Versicherungsleistungen werden für Sie verständlich aufgezeigt.

Strategien wie regelmäßige Einzahlungen, Anpassung des Maximalbetrags Säule 3A oder die optimale Nutzung von Versicherungsleistungen werden für Sie verständlich aufgezeigt. Steuervorteile nutzen: Auch Aspekte wie Säule 3A Steuern bei Auszahlung und deren langfristige Auswirkungen werden berücksichtigt, damit Sie Steuervorteile optimal ausschöpfen können.

Mit Vorsorge Check Sicherheit gewinnen

Ein Vorsorge Check ist ein schlanker, klar strukturierter Prozess, um Ihre Vorsorge fit für die Zukunft zu machen. Er gibt Ihnen Sicherheit, schafft Transparenz und eröffnet Wege, Ihre finanzielle Vorsorge gezielt zu verbessern – insbesondere im Bereich der Säule 3A. Nutzen Sie diese Chance für Ihre finanzielle Planung und profitieren Sie von einer unabhängigen, persönlichen Analyse, die Ihnen echte Mehrwerte liefert.

