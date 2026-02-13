Reservix GmbH

JUANES live in Berlin: World Tour 2026 - exklusiver Deutschlandtermin am 16. Juli im Vorverkauf bei Reservix

Berlin (ots)

Internationale Starpower kommt im Sommer 2026 in die Hauptstadt: Juanes macht im Rahmen seiner World Tour 2026 für ein einziges Deutschlandkonzert in Berlin Station. Am 16. Juli verwandelt der vielfach ausgezeichnete Latin-Rock-Sänger die Uber Eats Music Hall in einen Treffpunkt für Fans aus dem ganzen Bundesgebiet. Tickets gibt es bei Reservix.

Das Publikum darf sich auf einen Abend freuen, der Juanes' musikalische Entwicklung in voller Bandbreite widerspiegelt - von weltbekannten Hits bis hin zu brandneuem Material. Neben Klassikern wie "La Camisa Negra" werden auch Songs seines kommenden Albums "Juanes Teban" zu hören sein, das im März 2026 erscheint. Bereits im Vorfeld sorgen mehrere Single-Veröffentlichungen international für große Aufmerksamkeit.

Mit zahlreichen GRAMMY- und Latin-GRAMMY-Awards, Millionen verkaufter Tonträger und Spitzenplatzierungen in den US-amerikanischen Billboard-Charts zählt Juanes seit Jahren zu den prägenden Künstlerpersönlichkeiten im Latin-Rock- und Popbereich. Medien wie Billboard und TIME würdigten ihn als eine der einflussreichsten Stimmen seines Genres.

Besonders live überzeugt der kolumbianische Musiker mit Intensität und Spielfreude. Kritiker beschreiben seine Shows als energiegeladenen Mix aus Rock, akustischen Momenten und lateinamerikanischen Rhythmen - getragen von virtuosem Gitarrenspiel und großer Publikumsnähe. Internationale Konzertstationen sorgten zuletzt für ausverkaufte Hallen und begeisterte Pressestimmen.

Neben persönlichen Geschichten spiegeln seine Songs immer wieder soziale und politische Realitäten wider. Seine Überzeugung: Musik überwindet Sprachgrenzen und schafft unmittelbare Verbindung.

Veranstaltungsdaten:

JUANES - World Tour 2026

Donnerstag, 16.07.2026

Berlin, Uber Eats Music Hall

Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr

Tickets sind ab sofort online über Reservix sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.