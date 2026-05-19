Kiteworks

BSI C5 Typ-2 Testat: Kiteworks erhält Goldstandard für Cloud-Sicherheit

Zürich-Regensburg (ots)

Das BSI C5 Testat ist ein essenzielles Auswahlkriterium für Unternehmen, die hohe Sicherheitsanforderungen an ihre Cloud-Anbieter stellen. Kiteworks hat das BSI C5 (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue) Typ-2 Testat erhalten. Der vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entwickelte Kriterienkatalog bildet den Goldstandard für Cloud-Sicherheit in Deutschland.

Europas strengster Cloud-Sicherheitsrahmen

Das BSI C5 Framework umfasst 121 Sicherheitskontrollen in 17 Domänen und stützt sich auf international anerkannte Standards. Die Prüfung von Kiteworks erfolgte vom 1.8. bis 31.10.2025 und umfasste sowohl das Design als auch die operative Wirksamkeit der Sicherheitskontrollen. Sie wurde durch ein unabhängiges Prüfungsurteil der HKKG GmbH vom 19.12.2025 attestiert. Es bestätigt die Sicherheit von Kiteworks in den Bereichen Identity&Access Management, Kryptografie und Schlüsselmanagement, Security Incident Management, Business Continuity und weiteren - und adressiert damit das gesamte Spektrum der Cloud-Sicherheitsanforderungen.

BSI C5 Typ-2 Vorteile

In einem Marktumfeld, das zunehmend durch NIS2, DORA und strengere Anforderungen an die Datensouveränität geprägt ist, hat das Testat als unabhängiger Sicherheitsnachweis große Bedeutung. Die Zertifizierung eines Anbieters bietet insbesondere für regulierte Branchen eine essenzielle Prüfbasis für die sichere Cloud-Nutzung. Da das C5 Typ-2 Testat nicht nur das Design, sondern die tatsächliche operative Wirksamkeit der Kontrollen bestätigt, können Organisationen im DACH-Raum ihre Audit-Prozesse und Sicherheitsüberprüfungen signifikant verkürzen. Für Fachabteilungen bedeutet die Zusammenarbeit mit C5-testierten Partnern ein höheres Maß an Resilienz und eine rechtssichere Umsetzung europäischer Compliance-Vorgaben bei der Verarbeitung sensibler Daten.

Das BSI C5 Typ-2 Testat erweitert das umfassende Compliance-Portfolio von Kiteworks und ergänzt bestehende Zertifizierungen wie SOC 2 Typ II, ISO 27001, 27017 und 27018, die FedRAMP Moderate Authorization sowie den FedRAMP High Ready-Status und die IRAP-Zertifizierung. So können Kunden auf eine zentrale Plattform setzen, die regulatorische Anforderungen in Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum unterstützt.