Businesstag für Frauen inspiriert 600 Gäste

Vaduz (ots)

Interessante Persönlichkeiten und Rollenvorbilder haben am diesjährigen Businesstag für Frauen rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer inspiriert. Zu den Referentinnen gehörten unter anderem Liechtensteins Regierungschefin Brigitte Haas, Ex-Skirennprofi Tina Weirather, Haiforscherin Ornella Weideli und Leadership-Coach Leonie Gehler.

Der Businesstag für Frauen ist seit bald 20 Jahren der zentrale Treffpunkt für berufstätige Frauen. Die Veranstaltung bietet jeweils inspirierende Vorträge und Diskussionen, informative Workshops und attraktive Möglichkeiten zum persönlichen Austausch. An der diesjährigen Tagung sprachen erneut inspirierende Rollenvorbilder und Persönlichkeiten vor rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Eröffnet wurde der Businesstag für Frauen durch Liechtensteins Regierungschefin Brigitte Haas. Sie sprach darüber, wie man Verantwortung übernimmt und über den Mut, eigene Wege zu gehen. Das Publikum zeigte sich sehr erfreut, dass erstmals in der Geschichte des Landes eine Frau an der Spitze der Regierung steht

Selbstorganisation und Führungsidentität

Im ersten Teil der Veranstaltung standen Themen der Arbeitswelt auf dem Programm. Unternehmensberaterin Michèle Mégroz beleuchtete in einem Impuls die Zukunft der Arbeitswelt. Die Partnerin der Ostschweizer Beratungsfirma CSP zeigte am Modell der Selbstorganisation auf, wie Mitarbeitende innerhalb ihrer Organisation mehr Wirkung erzielen und besser zusammenarbeiten können, gerade auch in turbulenten Zeiten. Leadership-Coach Leonie Gehler sprach in ihrem Vortrag darüber, was authentische Führung ausmacht und erklärte, wie Frauen ihre eigene Führungsidentität entwickeln können, um ihre Teams authentisch und ehrlich führen zu können.

Weibliche Führung in der Praxis

Zwei Geschäftsführerinnen sprachen in einem Talk über weibliche Führung im Alltag. Stephanie Gleim und Jane Dormann diskutierten im Gespräch mit Moderatorin Monika Schärer über ihren persönlichen Führungsstil und ihre Erfahrungen an der operativen Spitze eines Unternehmens. Beide zeigten sich überzeugt, dass Rollenvorbilder enorm wichtig sind, um weibliche Führungskräfte zu fördern und mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Stephanie Gleim leitet seit 2024 das Familienunternehmen BEMER Group. Jane Dormann ist seit 2022 CEO der Treuhandfirma PRÄSIDIAL-ANSTALT.

Was wir von Haien lernen können

Die Biologin Ornella Weideli nahm das Publikum mit auf eine persönliche Reise. Sie studierte Tierbiologie und untersuchte für ihre Masterarbeit das Fressverhalten junger Zitronenhaie. Sie arbeitet Teilzeit am Institut für Labormedizin an der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL) und begleitet geführte Reisen ans Meer, um mehr Verständnis für Haie zu schaffen. Sie ist fasziniert von Haien und erklärte anhand ihres Werdegangs, warum Mut und Zuversicht unerlässlich sind, um ein erfülltes Berufs- und Privatleben zu haben. "Was ich lange als Zwischenlösung sah, entpuppte sich als mein persönliches Karrieremodell", erklärte Ornella Weideli.

Höhen und Tiefen durchleben

Die ehemaligen Skirennprofis Tina Weirather und Marc Berthod haben in ihren Sportkarrieren sämtliche Höhen und Tiefen durchlebt, von rasantem Aufstieg bis zum Verletzungspech. Am Businesstag für Frauen gaben die Ex-Spitzensportler einen Einblick in ihre Motivation und die mentalen Strategien, die sie genutzt haben, um ihre Karrieren erfolgreich zu gestalten und sich nach dem aktiven Sportleben neu zu erfinden. In ihrem interaktiven Vortrag konnte das Publikum mitbestimmen, welche Aspekte vertieft werden.

Verleihung des LLB-Businesstag-Awards

Zum Abschluss der Tagung wurde zum 9. Mal der LLB-Businesstag-Award verliehen. Eine unabhängige Jury unter der Leitung von LLB-Geschäftsleitungsmitglied Natalie Flatz zeichnete in diesem Jahr Simone Brosy mit der Swarovski-Siegerstatue aus. Simone Brosy ist Geschäftsleitungsmitglied der Hilcona. Sie wurde insbesondere für ihre jahrzehntelange Führungserfahrung in internationalen Grossunternehmen ausgezeichnet.

Die Veranstaltung bot wiederum zahlreiche Möglichkeiten zum Kennenlernen und Austausch von Erfahrungen. Im Rahmen von Workshops konnten die Gäste in ausgewählte Themen wie strategische Kommunikation, erfolgreiches Netzwerken und Überzeugungskraft eintauchen. Der Businesstag für Frauen wird von der Liechtensteiner Regierung getragen und von zahlreichen Unternehmen und Organisationen unterstützt.