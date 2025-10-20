PRESSEPORTAL Presseportal Logo

SWISSAID

Bundeskanzler Rossi empfängt Emmentaler & Aargauer Schulklassen in Bern

Ein Dokument

Einladung an die Medien

Bundeskanzler Viktor Rossi empfängt Schulklassen in Bern

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren

Hiermit möchten wir Sie zum traditionellen Bundesratsempfang für die Schülerinnen und Schüler in Bern einladen. Sie haben dieses Jahr am SWISSAID-Abzeichenverkauf teilgenommen. Der Anlass findet am Dienstag, 28. Oktober 2025 statt.

Bundeskanzler Viktor Rossi empfängt zwei Klassen:

  • Sumiswald BE, Klasse von Judith Wenger, Primarschule Dorf
  • Windisch AG, Klasse von Stephan Eugster, Schule Dohlenzelg

SWISSAID, die schweizerische Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit, wird durch Präsident Fabian Molina sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten sein.

Programm vom Dienstag, 28. Oktober 2025:

10.15h – 11.15h Empfang durch Bundeskanzler Viktor Rossi im Bernerhof

12.00h – 12.30h Sicherheitskontrolle, Eingang Parlamentsgebäude

12.30h – 13.30h Bundeshausführung mit SWISSAID-Präsident & Nationalrat Fabian Molina

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis Montag, 27. Oktober 2025 um 12.00h via E-Mail an media@swissaid.ch. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an beiden Programmpunkten oder nur an einem Teil dabei sein möchten. Beachten Sie bitte, dass Sie für den Einlass ins Parlamentsgebäude eine Akkreditierung benötigen. Hier geht es zur Akkreditierung.

Eine Medienmitteilung und Fotos publizieren wir am Dienstag, 28. Oktober 2025 um ca. 16.00h.

Freundliche Grüsse 

Thaïs In der Smitten
SWISSAID - Medien und Kampagnen
   
Tel. + 41 (0)77 408 27 65
 th.indersmitten@swissaid.ch
 www.swissaid.ch
