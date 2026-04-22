AO Automobile Schweiz AG

Erfolgreiches Auftaktquartal 2026 für Opel: Neuzulassungen und Marktanteil steigen deutlich

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Zürich (ots)

Starkes Plus: Gesamtvolumen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (LCV) steigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 25 Prozent, Marktanteil wächst von 1,5 auf 1,9 Prozent

Pkw besonders dynamisch: Pkw-Volumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum +42,3 Prozent, Marktanteil legt von 1,3 auf 1,8 Prozent zu

Kleinwagen-Ikone als Bestseller: Opel Corsa mit 429 Neuzulassungen im ersten Quartal klarer Verkaufsschlager

Frontera: Neuer Opel Frontera mit 189 Zulassungen im ersten Quartal

Opel Schweiz ist mit starkem Rückenwind ins Jahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal konnte die Marke ihre Neuzulassungen deutlich steigern und sowohl im Pkw- als auch bei den leichten Nutzfahrzeugen (LCV) spürbar Marktanteile gewinnen.

Von Januar bis März 2026 verzeichnete Opel Schweiz im kombinierten Pkw- und LCV-Geschäft ein Absatzplus von fast 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Marktanteil stieg im selben Zeitraum von 1,5 auf 1,9 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich das Pkw-Geschäft: Hier legten die Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahr um 42,3 Prozent zu, der Marktanteil erhöhte sich deutlich von 1,3 auf 1,8 Prozent.

Für den Wachstumsschub verantwortlich ist unter anderem ein starkes und komplett modernisiertes Modellportfolio, das bei Schweizer Kundinnen und Kunden auf hohe Nachfrage trifft. Die Kleinwagen-Ikone Corsa erweist sich als klarer Verkaufsschlager: Mit 429 Neuzulassungen im ersten Quartal ist er das mit Abstand meistverkaufte Opel-Modell in der Schweiz.

Auch der neue Opel Frontera entwickelt sich erfreulich. Das Modell läuft planmässig an und erreichte im ersten Quartal bereits 189 Neuzulassungen - ein deutliches Signal für das Potenzial des neuen und familienfreundlichen SUVs zu einem unschlagbaren Preis. Die positive Entwicklung im Auftaktquartal unterstreicht die Attraktivität des aktuellen Opel-Portfolios sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Marke im Schweizer Markt. Opel Schweiz sieht sich damit auf einem stabilen Wachstumskurs und gut positioniert für den weiteren Verlauf des Jahres 2026.

Über Opel

Opel ist einer der grössten europäischen Automobilhersteller und begann 1899 mit der Automobilproduktion in Deutschland. Opel gehört zur Stellantis NV und bietet auf Basis seiner Multi-Energy-Plattformen bereits heute als erste deutsche Marke alle Modelle auch mit vollelektrischem Antrieb an. So gibt das Unternehmen seinen Kunden die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie sie sich fortbewegen, und stellt sicher, dass die zukünftigen Mobilitätsanforderungen der Kunden erfüllt werden. Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall stehen seit jeher für bezahlbare Mobilität und sind in mehr als 60 Ländern vertreten. In der Schweiz ist Opel eine Importmarke der Emil Frey Gruppe. Der Hauptsitz der AO Automobile AG befindet sich in Oerlikon, Zürich.

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