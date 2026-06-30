DOLOMITES Val Gardena

Curona de Gherdëina: Dolomiten-Wandern-Deluxe in 5 Akten

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St. Christina (BZ) (ots)

Für all jene, die das UNESCO-Welterbe der Dolomiten in seiner vollendeten Pracht erleben möchten, offenbart die „Curona de Gherdëina“ eine neue Dimension des exklusiven Alpinismus. Diese rund 60 Kilometer lange, meisterhaft kuratierte Mehrtagestour umrundet das gesamte Grödnertal und vereint hochalpine Faszination mit dem erstklassigen Komfort des Tals.

Das Besondere dieser „Deluxe“-Variante: Statt spartanischer Berghütten erwarten anspruchsvolle Connaisseurs nach jeder Etappe die erlesenen Annehmlichkeiten gehobener Hotels und Unterkünfte in St. Ulrich, St. Christina oder Wolkenstein. Dank bester Infrastruktur und modernster Bergbahnen genießen Sie maximale Flexibilität und Mobilität auf dieser in 5 Akten perfekt inszenierten Route:

Akt I – Das Erwachen der Riesen: Der Auftakt führt entlang der markanten Geislerspitzen zur weltberühmten, majestätischen Seceda Ridge Line .

Der Auftakt führt entlang der markanten Geislerspitzen zur weltberühmten, majestätischen . Akt II – Die surreale Expedition: Eine faszinierende Durchquerung des kargen Puez-Hochplateaus , kontrastiert vom tiefblauen, mystischen Crespëina-See.

Eine faszinierende Durchquerung des kargen , kontrastiert vom tiefblauen, mystischen Crespëina-See. Akt III – Die Königsetappe: Die kuriose Überschreitung des monumentalen Sellamassivs gleicht dem Wandeln durch eine unendliche, mondlandschaftähnliche Felswüste.

Die kuriose Überschreitung des monumentalen gleicht dem Wandeln durch eine unendliche, mondlandschaftähnliche Felswüste. Akt IV – Im Bann der Ikone: Ein spektakulärer Panoramaweg umrundet das Wahrzeichen Grödens „den Langkofel“, vorbei an der mystischen „Steinernen Stadt“.

Ein spektakulärer Panoramaweg umrundet das Wahrzeichen Grödens vorbei an der mystischen „Steinernen Stadt“. Akt V – Das fulminante Finale: Die größte Hochalm Europas, die Seiser Alm, zelebriert den Abschluss mit sanften Bergwiesen und edler Kulinarik vor dem Schlern.

Die „Curona de Gherdëina“ ist weit mehr als eine klassische Mehrtages-Wandertour. Sie ist eine vollendete Symbiose aus sportlicher Ambition, landschaftlicher Inszenierung und alpinem Luxus.