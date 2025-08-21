IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG

SOG-Jahreskongress 2025 | 27. - 29 August 2025, Basel

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Jahreskongress 2025

Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft

27. - 29. August 2025

Congress Center Basel

sog-sso2025.congress-imk.ch

Freuen Sie sich auf ein hochkarätiges wissenschaftliches Programm, spannende Diskussionen zu den anstehenden Änderungen im Tarifsystem und praxisnahe Workshops – vom Sub Speciality Day bis zur renommierten Goldmann Lecture.

Wir vermitteln Medienvertreter/innen im Vorfeld der Veranstaltung gerne an die zuständige Stelle für Interviews. Auch vor Ort können wir Sie mit Interviewpartner/innen in Verbindung bringen.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:

Natalia Aeple (communications@imk.ch)

SOG Communications

Wissenschaft, Wandel und Vernetzung: Die Schweizer Augenheilkunde trifft sich in Basel

Vom 27. bis 29. August 2025 findet im Congress Center Basel der 118. Jahreskongress der Schweizerischen Ophthalmologischen Gesellschaft (SOG) statt. Der traditionsreiche Kongress ist ein zentraler Treffpunkt für Fachpersonen der Augenheilkunde in der Schweiz und darüber hinaus. Das jährlich durch die Wissenschaftliche Kommission unter Leitung von Prof. Dr. Dr. med. Sandrine Zweifel kuratierte Programm steht auch 2025 - in einem Jahr, das durch grosse Umwälzungen im Tarifsystem geprägt ist - wieder für hohe wissenschaftliche Qualität, aktuelle klinische Inhalte und gezielten Wissenstransfer.

Im Fokus stehen in diesem Jahr neben dem wissenschaftlichen Austausch vor allem die bevorstehenden Änderungen im Tarifsystem. In zwei Plenary Symposia wird das neue Gesamttarifsystem, bestehend aus TARDOC und ambulanten Pauschalen, praxisnah erklärt und diskutiert. Ein Angebot zu einem Thema, das sowohl für den Praxisalltag als auch gesundheitspolitisch von hoher Relevanz ist.

;> Hauptprogramm SOG-Jahreskongress 2025 als PDF

Mittwoch, 27. August 2025: Sub Speciality Day und erstes Symposium zum neuen Gesamttarifsystem

Der Kongress startet mit dem bewährten Sub Speciality Day, der eine breite Palette spezialisierter Workshops bietet. Themen wie Retinopathy of Prematurity ROP, Intravenous Dye Angiography, Glaukommanagement und Neuroophthalmologie sprechen unterschiedliche Fachinteressen an und ermöglichen vertieftes praktisches Lernen. Auch in diesem Jahr organisieren die Young Swiss Ophthalmologists YSO wieder die beliebten interaktiven Workshops „My Research Journey“ und „My Cataract Journey“.

Am Nachmittag eröffnet das erste der beiden Plenary Symposia zu TARDOC. Patrick Müller, ehemals Leiter der Abteilung ambulante Tarife der FMH, erläutert die Grundlagen des neuen Systems.

Donnerstag, 28. August 2025: Fortbildung für Assistenzpersonal und wissenschaftliche Sessions

Am zweiten Kongresstag bietet die SOG erstmals eine Serie von Fortbildungsveranstaltungen für nichtärztliches Fachpersonals an. In mehreren Workshops werden unter anderem Kenntnisse in OCT, Fotografie und Perimetrie vermittelt.

Ebenfalls am Donnerstag finden das ARVO-SWISS Symposium 2025, die Alfred Vogt Session 2025, das Symposium der Young Swiss Ophthalmologists (YSO), deren Generalversammlung wie auch die Generalversammlung der SOG statt. Daneben bietet das Programm Raum für verschiedene andere wissenschaftliche Plenary Symposia und Freie Mitteilungen zu diversen aktuellen Themen. Am Abend folgt mit dem SOG Networking Event in der Sandoase Basel der gesellschaftliche Höhepunkt des Kongresses, ideal für den informellen Austausch in entspannter Atmosphäre.

Freitag, 29. August 2025: Goldmann Lecture und Rapid Fire Poster Flash Sessions zum Abschluss

Am Freitagvormittag können sich die Teilnehmenden erneut mit dem neuen Gesamttarifsystem befassen und Fragen direkt mit der SOG-Tarifkommission diskutieren. Zudem finden die Swiss Orthoptics Conference, die renommierte Goldmann Lecture - in diesem Jahr mit Prof. Sobha Sivaprasad aus London - sowie weitere Plenary Symposia zu wichtigen Themen wie Glaukom-Behandlungen statt.

Daneben gibt es die Rapid Fire Poster Flash Sessions und die Freien Mitteilungen, wo Abstract-Autorinnen und Autoren ihre Forschung einem Fachpublikum präsentieren können. Dieses Jahr wurden mit 161 Abstractseinreichungen ein neuer Rekord erzielt, der die rege Forschungstätigkeit in der Ophthalmologie widerspiegelt. Mit den Posterpreisen und den Young Investigator Awards werden herausragende Leistungen gewürdigt.

An allen drei Kongresstagen werden ausserdem Lunch Symposien angeboten, organisiert von Partnern der SOG.

Wissens- / Erfahrungsaustausch und Netzwerkpflege

Der 118. Jahreskongress der Schweizerischen Ophthalmologischen Gesellschaft (SOG) bietet neben dem hochkarätigen wissenschaftlichen Programm auch die Gelegenheit, sich mit Kolleg/-innen zu treffen, Netzwerke zu pflegen, neue Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen.

Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft (SOG)

Die SOG ist die nationale Fachärztegesellschaft der in Praxis und Spitälern tätigen Ophthalmolog/-innen und Ophthalmochirurg/-innen sowie der in der Weiterbildung zum Facharzt/zur Fachärztin Ophthalmologie und Ophthalmologiechirurgie stehenden Assistenzenzärzt/-innen in der Schweiz.

Seit 1907 ist die SOG die Fachgesellschaft und Standesvertretung der in der Schweiz tätigen Augenärzt/-innen und engagiert sich für eine qualitativ hochstehende Aus-, Weiter- und Fortbildung des Nachwuchses zum Wohle der Patient/-innen.

Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft SOG c/o IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG Münsterberg 1 | CH-4001 Basel Phone: +41 61 561 53 53 www.sog-sso.ch | sog@imk.ch