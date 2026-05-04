DOLOMITES Val Gardena

Val Gardena – wo die Dolomiten zum exklusiven Abenteuerplatz für Familien werden

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Gröden (ots)

In einer Zeit, in der bewusste Auszeiten und gemeinsame Erlebnisse an Bedeutung gewinnen, entdecken Familien die Kraft der Berge neu. Val Gardena, eingebettet in die eindrucksvolle Kulisse der Dolomiten, vereint alpine Authentizität mit gehobenem Komfort und wird so zur idealen Destination für einen anspruchsvollen Familienurlaub.

Das Tal ist weit mehr als ein landschaftliches Juwel: Es ist ein kultivierter Rückzugsort, in dem ladinische Tradition, erstklassige Infrastruktur und naturnahe Erlebnisse harmonisch ineinandergreifen.

Exklusive Naturerlebnisse für alle Generationen prägen den Aufenthalt. Sorgfältig gestaltete Erlebnisplätze wie der Hochseilgarten „Emozion Col de Flam“ bieten abwechslungsreiche Aktivitäten zwischen Baumwipfeln. Ergänzt wird das Angebot durch Naturspielplätze und Themenwege wie „PanaRaida“ oder das „Reich der Sinne Valtoi“, die Bewegung und sinnliche Erfahrung auf besondere Weise verbinden.

Auch das Wandern erhält in Val Gardena eine neue Dimension. Sanfte Routen mit eindrucksvollen Ausblicken ermöglichen es Familien, die majestätische Bergwelt entspannt zu entdecken. Ob aussichtsreiche Höhenwege oder stille Täler, jede Tour wird zur inspirierenden Begegnung mit der Natur.

Ein besonderes Highlight ist das betreute Sommerprogramm „Val Gardena Kids Active“, das Kindern von 6 bis 12 Jahren von Mitte Juni bis Mitte September spielerisch Wissen, Abenteuer und Gemeinschaft näherbringt.

Abgerundet wird das Erlebnis durch eine exzellente Hotellerie, die sich durch Qualität, zuvorkommenden Service und durchdachte Familienangebote auszeichnet – auch für Alleinreisende mit Kindern.

Val Gardena steht für einen Sommerurlaub, der Erholung, Erlebnis und Ästhetik vereint.