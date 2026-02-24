DOLOMITES Val Gardena

Winter-Finals im Val Gardena: Das wohl spektakulärste Winterevent unter Südtirols Sonne

St. Christina (BZ) (ots)

Die Val Gardena Winter Finals vom 1. bis 6. April 2026 verwandeln das Ende der Skisaison in ein echtes Lifestyle-Event und bringen ein exklusives Format in die Dolomiten, das Ski-Adrenalin, gastronomische Exzellenz und einen ausgewählten Sound vereint.

Sechs Tage lang wird Wolkenstein in Gröden zur idealen Bühne für alle, die die perfekte Mischung aus Sport und „Good Life“ in einer sonnigen Frühlingskulisse suchen. Jeden Tag – ab der Mittagszeit, verwandelt sich jeweils eine andere Skihütte in eine exklusive Open-Air-Lounge. Hier sorgen raffinierte lokale Spezialitäten, atemberaubende Panoramen und die majestätischen Dolomitengipfel für ein besonderes Ambiente, während die besten DJs der lokalen Szene die perfekte Stimmung schaffen. Nach der letzten Abfahrt verlagert sich das Erlebnis dann in die renommiertesten Locations im Tal.

Die Reise beginnt am 1. April in der Dantercepies Mountain Lounge und setzt sich am 2. April in der Baita Salei fort, bevor sie am 3. April die Höhen des Piz Seteur erreicht. Jede Etappe bietet die Gelegenheit, die Bergwelt stilvoll zu erleben. Das Wochenende markiert einen echten Gangwechsel. Der 4. April feiert die Berge in all ihren Facetten: Nach der traditionellen Weißwurstparty in der Baita Salei und dem Vergnügen des Lockenfests in Plan de Gralba wird die Atmosphäre bei einem Abend im Après-Ski-Snowbar elektrisierend, wo zeitgenössischer Sound die Nacht zum Leben erweckt.

Der Höhepunkt der Exklusivität wird am 5. April mit The Grand Finale erwartet: ein großes Event-Spektakel, bei dem nationale und internationale DJs wie Albertino & Fargetta an den Turntables für eine Explosion aus Licht, Musik und puren Emotionen sorgen. Den stilvollen Abschluss findet das Festival am 6. April in der Baita Panorama, mit einem letzten sonnigen Nachmittag voller Musik – der perfekte Abschied von der Saison. www.winterfinals.com