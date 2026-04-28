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Ausnahmetalent Berq und die legendären Sportfreunde Stiller bei der 42. Ausgabe des ZMF 2026

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Freiburg (ots)

Mit über 100 Programmpunkten präsentiert das Zeltmusikfestival in Freiburg auch dieses Jahr eine Bandbreite an beeindruckenden Acts aus den Bereichen Klassik, Pop, Indie, Jazz und Rap. Bei der 42. Ausgabe des ZMF vom 15. Juli bis 02. August 2026 stehen unter anderem große Namen wie Ausnahmekünstler Berq, die legendäre Deutschrockband Sportfreunde Stiller und Grammy Gewinner Burning Spear auf dem Festivalgelände am Mundenhof. Tickets gibt es bei Reservix.

Das Zelt-Musik-Festival (ZMF) Freiburg findet jährlich im Sommer statt. Das Kulturfestival wurde durch Alex Heisler und Mitstreiter mit dem Ziel gegründet, Kultur für ein möglichst breites Publikum zugänglich zu machen. Über mehrere Wochen hinweg bietet es ein vielfältiges Programm aus Musik (von Pop bis Klassik), Kleinkunst, Workshops und Kunstaktionen. Viele der Veranstaltungen finden in charakteristischen Zelten statt, sodass eine besondere Festivalatmosphäre entsteht. Im Laufe der Jahre hat sich das ZMF zu einem festen Bestandteil der regionalen Kulturszene entwickelt und verbindet internationale Künstler:innen mit lokalen Acts sowie Unterhaltung mit gesellschaftlichem und kulturellem Engagement.

Ein Sommer voller Glücksmomente - Die 42. Ausgabe des ZMF

Das Line-up des ZMF 2026 beweist sich erneut durch eine vielfältige Auswahl an nationalen sowie internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Von etablierten Acts bis hin zu spannenden Newcomern ist alles vertreten. So stehen unter anderem der Singer und Songwriter Berq, die bekannte deutsche Band Sportfreunde Stiller, die Mannheimer Popformation ClockClock sowie der zweifache Grammy-Gewinner Burning Spear auf der Bühne und sorgen für musikalische Highlights unterschiedlicher Genres.

Ergänzt wird das Programm durch ein umfangreiches Angebot an Workshops und Kleinkunst. Neben den Konzerten schaffen diese Raum für kreative Begegnungen, Mitmachformate und die Präsentation regionaler Talente, wodurch das ZMF weit über ein reines Musikfestival hinausgeht.

Das ZMF geht weit über ein reines Musikfestival hinaus. Als regionale Größe darf es dieses Jahr die 42. Ausgabe beschreiten. Tickets für das Festival vom 15. Juli bis 02. August 2026 auf dem Festivalgelände am Mundenhof sind ab sofort bei Reservix erhältlich.