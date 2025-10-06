GMVV & Co. GmbH

GMVV & Co. GmbH heißt neuen Kooperationspartner Ben Emmerson CBE KC im Team willkommen

Verstärkung in den Bereichen Menschenrechte, internationales Strafrecht und Sanktionsverfahren

Frankfurt (ots)

Die GMVV & Co. GmbH ("GMVV") freut sich, den international renommierten Rechtsanwalt Ben Emmerson CBE KC als Partner in ihrem Team begrüßen zu dürfen. Bereits seit 2015 arbeitet Dr. Michele Sciurba, geschäftsführender Gesellschafter der GMVV, wiederholt erfolgreich mit Ben Emmerson an verschiedenen Projekten zusammen. Diese bewährte Kooperation wird nun weiter vertieft und auf eine neue Ebene gehoben.

Ben Emmerson genießt weltweite Anerkennung als führender Experte für Menschenrechte, internationales Strafrecht und Sanktionsverfahren. Als ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Terrorismusbekämpfung sowie als Richter in der Berufungskammer des UN-Mechanismus für internationale Strafgerichtshöfe spielte er eine maßgebliche Rolle in zahlreichen wegweisenden Verfahren.

"Wir sind stolz darauf, Ben Emmerson dauerhaft als Mitglied unseres Teams begrüßen zu dürfen. Seine einzigartige Expertise wird unsere internationale Tätigkeit maßgeblich stärken und unseren Mandanten nachhaltige Unterstützung in komplexen rechtlichen und politischen Verfahren bieten", so Dr. Michele Sciurba.

Mit diesem Schritt unterstreicht die GMVV ihre starke Stellung im internationalen Rechts- und Beratungsumfeld als Think Tank und strategischer Berater.

Über GMVV & Co. GmbH

Neben ihrer Funktion als Unternehmensberatung ist die GMVV, 1999 gegründet mit Sitz in Deutschland, ein forschungsorientierter Think Tank spezialisiert auf Analyse und Entwicklung von Strategien für den Umgang mit komplexen und häufig stark politisierten Fragestellungen, gelistet beim Parlament der Europäischen Union und der Kommission im EU Transparency Register unter Sektion IV.

Themen, mit denen die GMVV betraut ist, reichen von der Daten- und Faktenanalyse im Zusammenhang mit politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen bis hin zur Entwicklung geopolitischer Strategien. Sozio-ökonomische Veränderungen durch politische Entwicklungen werden in der Arbeit der GMVV genauso berücksichtigt wie technologie- und umweltbedingte Fragen.