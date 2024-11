Designwerk Technologies AG

Designwerk Technologies AG beim Eco Performance Award 2024 2. Platz

Designwerk holt Silber beim Eco Perfomance Award 2024 mit innovativer Ladeinfrastruktur für den Schwerverkehr

07.11.2024 – Der Eco Performance Award gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Nachhaltigkeit im europäischen Strassengüterverkehr. Die neuartige Mega Charger Lösung von Designwerk Technologies AG sichert sich 2024 den 2. Platz in der Kategorie „Innovation“.

Als E-Mobilitäts-Experte bei Nutzfahrzeugen in Spezialanwendungen bewarb sich Designwerk Technologie AG 2024 erstmalig für den Eco Performance Award. Der Preis zeichnet Unternehmen aus, die innovative und praxisnahe Lösungen entwickeln, um die Zukunft der Branche zu gestalten. Der Preis würdigt vor allem Unternehmen, die die Trias der Nachhaltigkeit überzeugend umsetzen und ökologische, ökonomische und soziale Aspekte miteinander verbinden. In einem sechs Monate langen, dreistufigen Auswahlverfahren prüfte die zehn-köpfige Jury aus Praxis und Wissenschaft die zahlreichen eingereichten Bewerbungen auf Herz und Nieren.

Als Spezialist für das batterieelektrische Fahren, Laden und Speichern überzeugte das Schweizer Unternehmen durch seine Innovationskraft und qualifizierte sich mit neun Mittbewerbern für die finale Runde. Im Mittelpunkt der Bewerbung von Designwerk stand das Stationary Battery Backed Charging System, kurz Mega Charger, für batteriegepuffertes Laden im Megawattbereich. Am 5. November 2024 wurden die Gewinner im Rahmen des Zero Emission Summit in Herzogenaurach gekürt. Designwerk setzte sich in der Kategorie Innovation gegen starke Mitbewerber durch und konnte stolz den zweiten Platz für sich beanspruchen.

Hochleistungsorientierte Schnellladeinfrastruktur ist entscheidend

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist der entscheidende Schritt, um eine schnelle und effektive Entwicklung im Schwerverkehr zu ermöglichen. Dazu benötigt das Transportgewerbe leistungsstarke Ladetechnologien, um schwere Nutzfahrzeuge schnell und effizient zu laden. Nur mit solchen Lösungen können die Dekarbonisierungsziele im Fern- und Schichtverkehr erreicht werden. Eine hochleistungsorientierte Schnellladeinfrastruktur ist daher der entscheidende Faktor, um die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs zu ermöglichen und den Übergang zu emissionsfreien Transportlösungen zu beschleunigen.

Die Megawatt-Ladestation von Designwerk wird mit Abschluss der Standardisierung des entsprechenden Ladestandards das Nachladen schwerer Nutzfahrzeuge mit bis zu 1000 kWh Batteriekapazität innerhalb von 30 Minuten ermöglichen und macht E-LKW damit langstreckentauglich. Das Ladesystem soll in der finalen Entwicklungs- und Ausbaustufe bis zu sechs Mal schneller sein als konventionelle Hochleistungs-Ladestationen mit 350 Kilowatt Leistung. Integrierte Batteriepakete mit einer Gesamtleistung von bis zu 2,1 Megawatt dienen als Pufferspeicher mit einer Kapazität von bis zu rund 2000 Kilowattstunden. Dadurch werden Lastspitzen im Stromnetz vermieden. Dank der integrierten Pufferbatterien ermöglicht der Mega Charger den sofortigen Einsatz ohne langwierige Erweiterungen des Netzanschlusses. Die Speicherlösung ist auch in der Lage, Strom wieder an das Netz abzugeben. Dies ermöglicht zeitlich versetztes Laden wie bei Verwendung einer eigenen Photovoltaik-Anlage oder den Energiebezug während günstiger Tariffenster.

Beweis der Innovationskraft

Um das System einer möglichst grossen Benutzergruppe zugänglich zu machen und die Kompatibilität mit gängigen Elektrofahrzeugen zu gewährleisten, stehen am Ladecontainer zwei Ladestandards zur Verfügung. Sobald die internationale Standardisierung abgeschlossen ist, sind MCS-Ladeports sowohl für die Erstausstattung als auch für die Nachrüstung verfügbar. Durch die Integration erneuerbarer Energien und die Vermeidung von Netzüberlastungen setzt der Mega Charger neue Massstäbe für Nachhaltigkeit. Auf diese Weise revolutioniert die Megawatt-Ladestation, wie schwere batterieelektrische Lastwagen geladen werden. Mit der Kombination aus Effizienz, Nachhaltigkeit und Innovation bietet das Ladesystem eine zukunftsweisende Lösung für die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs.

Die wissenschaftliche Begleitung dieser technischen Innovation wird vom Bundesamt für Energie (BFE) sowie von renommierten Industrie- und Hochschulpartnern unterstützt. Im Oktober 2024 wurde das erste Gerät nach einer mehrmonatigen Testphase bei einem der grössten Schweizer Transportlogistiker, der Galliker AG, in Betrieb genommen. Mit den ersten Bestellungen aus Deutschland wurde die Produktion des Mega Chargers hochgefahren. Die Auszeichnung als Finalist des Eco Performance Awards versteht das Schweizer Unternehmens als einen weiteren Beweis für die Innovationskraft ihrer Lösungen.

Pressekontakt:

Designwerk Technologies AG

Antonia Robaina

Wülfingerstraße 147

CH-8408 Winterthur

Antonia.robaina@designwerk.com

www.designwerk.com

Designwerk Technologies AG

Das Unternehmen Designwerk Technologies AG steht für die Elektromobilität rund um Nutzfahrzeuge: Entwickeln, Fahren, Laden und Speichern. Die Passion für die Elektromobilität wuchs bei den Gründern während der 80-tägigen, vollelektrischen Weltrekord-Umrundung mit dem eigens entwickelten Kabinenmotorrad Zerotracer. Seit der Gründung 2008 treibt Designwerk Elektromobilität mit innovativen Produkten und Projekten voran und zielt damit auf die Verbreitung nachhaltiger Mobilität ab. Unter der Marke Designwerk werden elektrische Lastkraftwagen in Kleinserie, mobile Schnellladegeräte, batteriegepufferte Schnellladestationen im Megawattbereich sowie modulare Hochvolt-Batteriesysteme entwickelt und gefertigt. Zu den E-LKW zählen die ersten vollelektrischen Müllfahrzeuge auf Schweizer Straßen und die E-LKW mit den derzeit größten Batteriekapazitäten und Reichweiten. Die Ladegeräte erfreuen sich breiter Verbreitung bei europäischen Fahrzeugherstellern. Die modularen Traktionsbatterien ermöglichen kleineren und mittelständischen Fahrzeugherstellern einen erfolgreichen Ein- und Umstieg in die Elektromobilität. Seit 2021 ist die Volvo Group an Designwerk beteiligt. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 200 Mitarbeitende am Firmensitz Winterthur und den Standorten in Basel (Schweiz) und Lottstetten (Deutschland).

