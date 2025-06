Unilever Schweiz GmbH

Neu: OMO Quick Wash - Ein Waschmittel, das speziell für die Kurzwäsche entwickelt wurde

Zürich

Saubere Kleidung bereits in 15 Minuten / Usain Bolt ist Testimonial der 360-Grad-Kampagne zum Produktlaunch von OMO Quick Wash

Die Marke Omo erweitert ihr Produktportfolio mit Omo Quick Wash, einer innovativen Waschmittellinie in drei Varianten, die speziell für den Einsatz in Kurzwaschprogrammen ab 15 Minuten entwickelt wurde. Sie ist ab sofort im Schweizer Handel erhältlich.

Omo Quick Wash mit den zum Patent angemeldeten Formeln mit Pro-S-TechnologieTM entfernt die schmutzbindende Schicht auf den Textilien und sorgt für eine extra schnelle und gründliche Reinigung von Flecken und Gerüchen in der Kurzwäsche. Die Fasern werden weniger mechanisch beansprucht und speziell gepflegt. Gleichzeitig sorgt die Formel für einen langanhaltenden frischen Duft in kürzester Zeit.

Produktbeschreibungen:

Omo Quick Wash Universal reinigt schnell, gründlich bereits in 15 Minuten und hinterlässt einen frischen Duft. Ideal für den Alltag, wenn es schnell gehen muss.

Omo Quick Wash Color, sanfte Pflege – für strahlend saubere, frisch duftende und bunte Kleidung – schon ab 15 Minuten.

Omo Quick Wash Sports & Synthetics beseitigt dank spezieller Technologie effektiv Gerüche. Sorgt bereits ab 15 Minuten für langanhaltende Frische, Sauberkeit und einen angenehmen Duft. Ideal für die Sportkleidung nach dem Training.

Umfassende 360-Grad-Marketingkampagne mit Testimonial Usain Bolt

Schnelligkeit steht im Mittelpunkt der Einführungskampagne von Omo Quick Wash. Usain Bolt, der schnellste Mann der Welt, ist das Gesicht der Kampagne. Begleitend zum TV-Spot mit dem achtfachen Olympiasieger und Weltrekordhalter wird eine gross angelegte 360-Grad-Kampagne ausgerollt. Neben Influencer Marketing kommen Werbeformate in klassischen und digitalen Medien zum Einsatz, um eine hohe Reichweite zu erzielen. Zudem werden am Point of Sale (POS) umfangreiche Massnahmen zur Verkaufsförderung umgesetzt, z.B. sehr grosse und aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen auf der Fläche. Darüber hinaus erfolgt eine nationale Aktivierung mit einem konsumentenrelevanten und attraktiven Rabattmechanismus.

Marktforschung als Grundlage der Produktentwicklung

Marktforschungsdaten belegen die zunehmende Bedeutung von Kurzwaschgängen im Verbraucheralltag: 74% der Befragten* bevorzugen eine vereinfachte Handhabung beim Wäschewaschen, während 34%** bereits regelmässig Kurzwaschgänge nutzen. Zudem besteht der grösste Teil der Waschladungen (91 %*) nur aus leicht bis mässig verschmutzter Wäsche, für die ein Kurzwaschgang völlig ausreicht. Viele Menschen möchten beim Waschen Zeit sparen, befürchten jedoch, dass die Wäsche nicht vollständig sauber wird, Waschmittelrückstände zurückbleiben oder unangenehme Gerüche nicht beseitigt werden. Die Omo Quick Wash-Produkte basieren auf diesen Verbraucherbedürfnissen.

Jana Lorena Heini, Brand Management Laundry, Unilever Schweiz: „Mit Omo Quick Wash bringen wir das wohl schnellste Waschmittel mit dem schnellsten Mann der Welt zusammen: Usain Bolt. Eine kraftvolle Verbindung aus Geschwindigkeit und Effizienz, die jetzt auch in der Schweiz überzeugt. Omo Quick Wash ist die Antwort auf einen modernen Lifestyle – für alle, die Wert auf schnelle, unkomplizierte und energieeffiziente Reinigung legen. Ob Universal für den täglichen Bedarf, Color für leuchtende Farben oder Sports & Synthetics für Funktionstextilien – jede Variante liefert erstklassige Waschergebnisse bereits in 15 Minuten. Unterstützt durch eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne mit Usain Bolt setzen wir ein starkes Zeichen auf dem schweizerischen Waschmittelmarkt.“

* Quelle: Toluna Multi-Market Laundry U&A, March 2023 DE

** Quelle: NIQ Bases Quick Predict Alchemist Dec 2023, DE