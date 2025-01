Obwaldner Kantonalbank

Joya Marleen begeistert am OKB.Eismond

Sarnen, 27. Januar 2025 – Die Schweizer Sängerin Joya Marleen hat am Freitag, 24. Januar 2025 am OKB.Eismond in der Aula Cher in Sarnen ihr Debütalbum «the wind is picking up» vorgestellt. Die rund 1000 Konzertbesucherinnen und -besucher waren begeistert.

Anlässlich der Konzertreihe OKB.Eismond trat die Schweizer Musikerin Joya Marleen am Freitag in der Aula Cher in Sarnen auf. Mit ihrer atemberaubenden Stimme und ihren verträumten, gefühlvollen Songtexten begeisterte sie die rund 1000 Konzertbesucherinnen und -besucher. Die Tickets gingen exklusiv an Kundinnen und Kunden der Obwaldner Kantonalbank (OKB). «Die natürliche Lebensfreude von Joya Marleen ist ansteckend – dementsprechend gut war die Stimmung in der Aula Cher. Es freut mich, dass wir unseren Kundinnen und Kunden eine so energiegeladene, junge Frau präsentieren konnten», sagt Margrit Koch, CEO der OKB.

Joya Marleen ist längst kein Geheimtipp mehr. Mit gerade mal 21 Jahren hat sie einige Hits vorzuweisen, darunter ihre bekannte Debütsingle «Nightmare». Vor rund zehn Tagen hat sie ihr erstes Album «the wind is picking up» veröffentlicht. Joya Marleen wurde bereits mit vier Swiss Music Awards geehrt. Das OKB.Eismond war der Startschuss ihrer «Falling-in Love»-Tour durch die Schweiz, Deutschland und Österreich.

Zahlreiche helfende Hände

Für einen rundum gelungenen Abend sorgten wiederum zahlreiche helfende Hände im Hintergrund. Mitglieder der OKB-Sponsoringpartnerin Karate Do Obwalden betrieben vor Ort eine Bar. Zudem waren rund 30 Bankmitarbeitende im Einsatz. Sie kümmerten sich unter anderem um das Wohl der Band, halfen beim Auf- und Abbau, kontrollierten die Tickets oder waren für die Bewirtschaftung der Garderobe zuständig.

Beliebte Konzertreihe

Das Konzert von Joya Marleen war die insgesamt 9. Ausgabe der Anlassreihe OKB.Eismond. In den vergangenen Jahren brachte die OKB unter anderem Oesch’s die Dritten, Seven, Kunz und Bligg auf eine Obwaldner Bühne.

