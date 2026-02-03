SodaStream Switzerland GmbH

Neue Positionierung, visionärer Auftritt, progressive Kampagne: Sodastream erfindet sich neu und revolutioniert mit „Drink Better“ das Getränkeerlebnis für alle

Umfassend erneuerter Markenauftritt mit neuem Logo, frischer Farbwelt und prägnantem Claim

„Drink Better“-Kampagne ab Februar in der Schweiz on air

Neuprodukt-Offensive über alle Produktkategorien ab Frühjahr 2026

Transformation vom Wassersprudlerhersteller zur ganzheitlichen Getränkemarke

Hünenberg, 03. Februar 2026 - Sodastream Schweiz startet ins Jahr 2026 mit einem neuen Markenauftritt und einer starken Botschaft: „Drink Better“. Ab Februar wird die neue visuelle Identität mit frischen Farben, modernen Bildwelten und einem prägnanten Claim im Rahmen einer umfassenden Medienkampagne sichtbar. Der visuelle Refresh markiert einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der Marke – während Werte und Engagement konsequent bestehen bleiben.

Mit „Drink Better“ unterstreicht Sodastream seine Transformation vom Wassersprudlerhersteller zur ganzheitlichen Getränkemarke. Das neue Erscheinungsbild vereint Logo, Farbwelt, Bildsprache und Symbole zu einem klaren, zeitgemässen Auftritt, der moderne Trinkkultur neu interpretiert und Konsument*innen inspiriert, Getränke individueller, bewusster und nachhaltiger zu gestalten.

„Drink Better“ Kampagne ab sofort live

Die neue „Drink Better“-Kampagne geht ab Februar in der Schweiz über digitale Kanäle live, darunter CTV, Online-Video, YouTube, Social Media und Onlinewerbung. Sie zeigt, wie sich das Getränkeerlebnis mit Sodastream neu denken lässt: individueller, flexibler und bewusster.

Im Zentrum steht die Idee, dass sich die Welt in vielen Bereichen weiterentwickelt hat, nur nicht bei Getränken. Sodastream will das ändern und bietet mit seinem Ecosystem aus Wassersprudlern, Getränkesirups, Saftkonzentraten, CO₂-Zylindern und Zubehör eine vielseitige Lösung für unterschiedliche Bedürfnisse. Konsument*innen können ihre Getränke nach Geschmack, Zutaten, Süsse und Mischverhältnis selbst gestalten, und so ihre persönlichen Trinkmomente neu definieren.

Neuprodukt-Offensive im zweiten Halbjahr

Nach dem Launch des neuen Markenauftritts startet Sodastream ab Mitte des Jahres die bisher grösste Produktoffensive seiner Unternehmensgeschichte. Sonja Hennecke, Marketing Lead Sodastream Schweiz: «2026 ist das Jahr, in dem Sodastream nicht nur mit einem neuen Markenauftritt begeistert, sondern auch konsequent innovative Produkte lanciert, die das Getränkeerlebnis zu Hause und on-the-go revolutionieren. Konsument*innen und unsere Handelspartner dürfen sich auf eine neue Wassersprudler-Range, zahlreiche innovative Produkte im gesamten Ecosystem sowie die bislang bedeutendste Produktneuheit von Sodastream freuen. So machen wir für alle, die ihre Trinkmomente smarter, nachhaltiger und einfach besser gestalten möchten unser Markenversprechen ‘Drink Better’ erlebbar.»

Als erstes sichtbares Zeichen des neuen Markenauftritts präsentiert Sodastream ab dem 1. März ihre On-the-Go-Flasche «Fizz&Go» für selbstgesprudelte Getränke – in sieben neuen Farben.

Kontinuität im Engagement

SodaStream Schweiz setzt sein Engagement für den Klimaschutz konsequent fort. Die 2023 gestartete Initiative wird bis 2026 fortgeführt, wobei das Unternehmen 115 % der durch seine CO₂-Zylinder verursachten Emissionen kompensiert. Durch die kontinuierliche Unterstützung globaler und lokaler Klimaschutzprojekte übernimmt SodaStream Schweiz dauerhaft Verantwortung für eine nachhaltigere Zukunft.

Über Sodastream:

Sodastream, eine Tochtergesellschaft von PepsiCo, ist die weltweit führende Marke für Wassersprudler. Sodastream ist in über 47 Ländern der Welt vertreten und gibt Verbrauchern die Möglichkeit, mit nur einem Knopfdruck ein perfektes, individuell gestaltetes kohlensäurehaltiges Getränk zu kreieren. Indem Sodastream seinen Anwendern die Möglichkeit bietet, bessere Entscheidungen für sich selbst und den Planeten zu treffen, revolutioniert das Unternehmen die Getränkeindustrie und verändert die Art und Weise, wie Menschen weltweit trinken. Weitere Informationen über Sodastream gibt es auf www.sodastream.ch. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instagram und YouTube.

Sodastream (Switzerland) GmbH Bösch 67 6331 Hünenberg sodastream@brandaffairs.ch www.sodastream.ch