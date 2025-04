RTLZWEI

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie": Zum 60. Geburtstag gönnt sich Carmen ein Facelift

München

Carmen Geiss legt sich unters Messer

Falten adé! Mit 59 Jahren lässt sich Carmen verjüngen

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 14. April 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

"Ich möchte nicht die hässlichste Tote auf dem Friedhof sein" - mit dieser Art Humor geht Carmen Geiss ihren besonderen Geburtstagswunsch an. Die 59-Jährige hat großes vor - ein Facelifting. Seit Jahren hilft sie mit Hyaluron, Botox und Fotofiltern nach, jetzt darf ein Chirurg an ihr Gesicht und er soll ihr zum neuen Wohlfühlgefühl verhelfen. "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" ist am 14. April 2025 um 20.15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Seit Jahren wird Carmen Geiss unterstellt, sie habe sich unters Messer gelegt. Jetzt will sie ihren Kritikern recht geben und sich tatsächlich unters Messer legen. Nach jahrelangen Injektionen mit Botox und Hyaluron ist nun das Skalpell an der Reihe. Carmen hat es satt, ihr Gesicht im Spiegel anzuschauen. Hängende Wangen, Merkel-Falte und keine ausgeprägte Jawline - damit soll jetzt Schluss sein. Kurzum sucht sie den Arzt ihres Vertrauens auf, um zu erfahren, was er mit ihr machen kann. Nach langen Gesprächen mit dem Ärzteteam ist Carmen Feuer und Flamme - die Baustelle in St. Tropez soll nicht die einzige sein, auch sie selbst wird zur Baustelle.

Während Robert und die Töchter Davina und Shania in Monaco ausharren und Yachten besichtigen, liegt Mutter Carmen in Lörrach im Schwarzwald stundenlang auf dem OP-Tisch und lässt sich verjüngen. Zusätzlich wird auch eine Verkleinerung der Ohrläppchen durchgeführt. Im Gespräch verrät Carmen, was Robert von ihrer Verjüngungskur hält: "Wir sind so lange zusammen, er weiß, ich bin unsicher. Ich hab' so viel abgenommen und man sieht die Spuren. Er sagt, für mich brauchst du das nicht machen, ich liebe dich auch so, aber wenn du dich damit besser fühlst ...'."

Carmen Geiss nimmt uns mit auf die Reise, was es bedeutet, sich einer stundenlangen OP zu unterziehen - von Vorgesprächen und 3-D-Scans bis hin zur Regeneration im Nachgang des Eingriffs. Bereits nach wenigen Tagen ist sie wieder bereit, auf die Straße zu gehen.

Die Sendung wird von Geiss TV produziert. Ausstrahlung am 14. April 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Nach der TV-Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.

Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 erfolgreich bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, Einblicke in ihr Jetset-Leben zu geben.