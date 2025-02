Vorwerk Gruppe

Vorwerk kündigt neuen Thermomix® TM7 an

Vorbestellung ab sofort möglich!

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Wuppertal (ots)

Vorwerk, Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte, kündigt den Thermomix® TM7 an - entwickelt auf Basis der Anforderungen der stetig wachsenden Vorwerk Community. Die heutige Vorankündigung markiert auch den Beginn der Vorbestellungsphase, Auslieferungsbeginn ist ab der zweiten Aprilwoche. Während dieser Phase können Kundinnen und Kunden den Thermomix® TM7 bei den Beraterinnen und Beratern zu einem Preis von 1.549 Euro vorbestellen. Gleichzeitig ist der Thermomix® TM6 im Rahmen eines "Abschieds-Bundles" weiter erhältlich.

"Thermomix® ist für viele Menschen das Zentrum kulinarischer Erlebnisse - und das verdanken wir vor allem dem engen Austausch mit unserer Community", betont Dr. Thomas Stoffmehl, Sprecher des Vorstands der Vorwerk Gruppe. "Mehr als 116.000 Beraterinnen und Berater weltweit bilden gemeinsam mit unseren Kundinnen, Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die weltweit größte Direktvertriebs-Community für hochwertige Haushaltsgeräte."

Als Direktvertriebsunternehmen ist Vorwerk näher an der Community als jeder andere Hersteller hochwertiger Haushaltsgeräte. Die Erfahrungen, Anregungen und Wünsche aus der stetig wachsenden Thermomix® Community- fließen kontinuierlich in die Weiterentwicklung des Thermomix® ein. Heute ist Thermomix® weit mehr als nur ein Küchengerät: Er ist das Herzstück eines vernetzten Ökosystems, das modernste Hardware mit dem Rezept-Portal Cookidoo® verbindet. Dieses digitale Angebot umfasst über 100.000 Guided-Cooking-Rezepte mit Gelinggarantie, intelligente Planungstools, personalisierte Empfehlungen sowie eine Vielzahl an Zubehör, das das Kocherlebnis weiter optimiert.

Modular und intuitiv: Innovation der nächsten Generation

Der Thermomix® TM7 vereint modernste Technologie mit einem eleganten Design und bietet Nutzerinnen und Nutzern ein noch intuitiveres und vielseitigeres Kocherlebnis. "Der Thermomix® TM7 ist weit mehr als ein Küchengerät - er ist ein smartes Ökosystem, das sich kontinuierlich weiterentwickelt", erklärt Stoffmehl. Das 'Plattform-Konzept' des neuen Thermomix® ermöglicht unter anderem, Software-Entwicklungen nach und nach in Form von Updates aufzuspielen. Gleichzeitig dient das Modell als Basis für zukünftige KI-Innovationen. Wann diese verfügbar sein werden, steht noch nicht fest - sicher ist jedoch, dass regelmäßig neue Funktionen ergänzt werden, darunter auch eine Sprachsteuerung für Cookidoo®. Alle technischen Bestandteile des neuen Thermomix® TM7 wurden vollständig neu entwickelt, einzig das Mixmesser ist identisch zum Vorgängermodell.

Das erstmals in elegantem Schwarz gehaltene Design unterstreicht nicht nur den modernen Charakter des TM7, sondern ermöglicht durch die Verwendung recycelter Materialien auch eine nachhaltigere Produktion. Das hochauflösende 10 Zoll Multi-Touch-Display sorgt für eine optimierte Benutzerführung, während neue Funktionen das Kochvergnügen noch vielseitiger machen. Mit der tiefen Integration in das digitale Rezept-Portal Cookidoo® profitieren Nutzerinnen und Nutzer von einer stetig wachsenden Vielfalt an Rezepten und smarten Kochfunktionen, die den Alltag erleichtern.

Thermomix ® TM7 Key Features:

Das im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich größere 10 Zoll Multi-Touch-Display ermöglicht Tablet-ähnliche Benutzerfreundlichkeit, verbesserte Lesbarkeit und eine nahtlose Integration von Thermomix® und Cookidoo®.

Der "digitale Zwilling" des Thermomix® spiegelt Aktionen in Echtzeit wider, wie z. B. das Abwiegen von Zutaten und die Anleitung für jeden Schritt für ein unvergleichliches Erlebnis. Garantiert perfekte Kochergebnisse, egal mit welchen Zutaten - auch dank des starken und leisen Motors von Vorwerk.

Personalisierbare Benutzerprofile, die individuelle Kochgewohnheiten berücksichtigen.

Neuer "Offenes Kochen"-Modus, der das Garen ohne aufgesetzten Deckel ermöglicht.

Modulare Plattform-Architektur, die das Einspielen künftiger Erweiterungen wie KI-gestützte Kochassistenten und Sprachsteuerung ermöglicht.

Nahtlose Integration mit Smartphones und PCs für ein verbessertes kulinarisches Erlebnis.

Wie bei den Vorgängermodellen werden Schlüsselkomponenten wie der Motor weiterhin bei Vorwerk in Wuppertal-Laaken gefertigt. Die Endfertigung des Thermomix® TM7 findet weiterhin im Vorwerk Werksverbund in Frankreich statt. Diese Zusammenarbeit zwischen deutscher Präzision und französischer Handwerkskunst unterstreicht unser Bekenntnis zu Spitzenleistungen und Nachhaltigkeit in der europäischen Produktion.

Abschied vom Thermomix® TM6: "Farewell Bundle" würdigt ikonisches Küchengerät

Seit über 50 Jahren setzt Thermomix® neue Maßstäbe in der Küchentechnologie. Durch die enge Verbindung mit der Thermomix® Community und kontinuierliche Innovationen hat sich das Gerät als unverzichtbarer Helfer in Millionen Haushalten etabliert.

Die Einführung des Thermomix® TM7 ist nicht nur ein Schritt in die Zukunft, sondern auch eine Hommage an seinen legendären Vorgänger, den Thermomix® TM6. Mit über 8 Millionen verkauften Geräten weltweit hat der TM6 das Kochen zuhause durch seine innovativen Funktionen und seine unvergleichliche Zuverlässigkeit revolutioniert und ist zu einem geliebten Begleiter in Millionen von Küchen weltweit geworden. "In den vergangenen sechs Jahren hat der Thermomix® TM6 unzähligen Haushalten Freude und Komfort gebracht", betont Stoffmehl. "Um dieses Erbe zu würdigen, wird der Übergang zum TM7 von einem speziellen Abschiedspaket begleitet, das den Kundinnen und Kunden eine letzte Chance bietet, dieses ikonische Gerät zu besitzen."

Das Bundle umfasst den Thermomix® TM6 mit zusätzlichem Zubehör wie einem zweiten Mixtopf, Spiralschneider und dem Slider.

Flexibles Umstiegsangebot für Käuferinnen und Käufer des Thermomix® TM6

Der Thermomix® TM7 kann ab sofort zu einem Preis von 1.549 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt nach dem "first come, first serve"-Prinzip ab der zweiten Aprilwoche.

Kundinnen und Kunden, die 2025 einen Thermomix® TM6 gekauft und diesen noch nicht erhalten haben, haben die Möglichkeit, ihre Bestellung auf einen Thermomix® TM7 umzustellen und erhalten diesen dann ab Start der Auslieferung. Weitere Informationen finden Sie auf www.thermomixtm7.de.

ÜBER VORWERK

Vorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet. Das Kerngeschäft von Vorwerk ist die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte (Thermomix® Ökosystem mit Cookidoo® Rezeptplattform, Staubsauger Kobold). Vorwerk sucht stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf-Gruppe. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,2 Milliarden Euro und ist in mehr als 61 Ländern aktiv.