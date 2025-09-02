BFB / BUL

Brandverhütung in der Landwirtschaft

Bern (ots)

In landwirtschaftlichen Betrieben ereignen sich immer wieder Brände, die teilweise schwerwiegende Folgen für Menschen, Tiere und Gebäude haben. Die Beratungsstelle für Brandverhütung (BFB) und die Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL) sind eine Partnerschaft eingegangen, um Betriebsverantwortliche, Familienangehörige und Mitarbeitende landwirtschaftlicher Betriebe verstärkt für die Brandgefahren zu sensibilisieren und ihnen einfach anwendbare Präventionsmassnahmen zu vermitteln.

In der Schweiz ereignen sich in landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden jedes Jahr rund 500 Brände. Gemäss Schadenstatistik IRV liegen deren Brandursache primär bei Blitzschlägen (50,7%), Elektrizität (15,6%) und Feuerungsanlagen (10,3%).

Landwirtschaftsbetriebe nachhaltig sensibilisieren

Wie bei allen Gebäudearten gehen auch in Landwirtschaftsbetrieben viele Brände von der Unachtsamkeit des Menschen aus. Aus diesem Grund geht die BFB eine langfristige Kooperation mit der BUL ein. "Wir wollen mit dieser Zusammenarbeit Betriebsverantwortliche, Familienangehörige und Mitarbeitende landwirtschaftlicher Betriebe für die verschiedenen Brandgefahren sensibilisieren und ihnen leicht anwendbare Empfehlungen zur Vermeidung von Bränden abgeben", betont Daniel Röösli, Bereichsleiter BFB.

Breit abgestützte Sicherheitsinformationen

"Mit unserer Kooperation möchten wir die Sicherheit in landwirtschaftlichen Betrieben weiter erhöhen", ergänzt Heinz Feldmann, Sicherheitsfachmann und Projektleiter bei der BUL. Um dieses Ziel zu erreichen, erstellen die BUL und die BFB gemeinsam Merkblätter, Fachartikel und Flyer. Diese Informationen werden den landwirtschaftlichen Betrieben im Laufe der nächsten zwei Jahre kostenlos zur Verfügung gestellt. Zudem werden sie in Lehrmitteln landwirtschaftlicher Ausbildungen und auf Fachmessen, Veranstaltungen sowie diversen Online-Portalen publiziert.

Weitere Informationen zu Brandverhütung in der Landwirtschaft finden Sie unter:

www.bfb-cipi.ch/landwirtschaft oder www.bul.ch/brandverhuetung